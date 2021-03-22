МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Дешевле всего авиабилеты по России в апреле будут стоить для тех, кто вылетает из Москвы, передает RT со ссылкой на сервис планирования путешествий OneTwoTrip. Россияне рассказали, на что тратят больше всего денег в путешествиях

За 870 рублей москвичи смогут отправиться в Брянск в одну сторону. Путешествие в Псков будет стоить 1490 рублей, а в Петербург или Воронеж — 1500 рублей.

Для петербуржцев самым выгодным направлением стала Москва — билет стоит 1500 рублей. За 1785 рублей они смогут долететь до Калуги, за 2220 рублей — до Уфы.

Екатеринбуржцы смогут сэкономить на перелетах в Ханты-Мансийск или Ижевск — цена билета варьируется в пределах 1375 рублей. Также достаточно выгодной для них будет поездка в Омск за 1460 рублей или Саратов за 1510 рублей.

Жители Сочи смогут долететь до Ростова-на-Дону или Махачкалы за 1290 рублей. Перелет в Минеральные Воды будет стоить 1300 рублей, а в Ставрополь — 1440 рублей.

Краснодарцы смогут добраться до Симферополя за 1290 рублей, до Калуги за 1490 рублей и Сочи за 1815 рублей. Исследование показало, куда россияне планируют поехать на выходные

Среди железнодорожных маршрутов самый выгодный — из Москвы в Нижний Новгород,, средняя цена в одну сторону не превышает 640 рублей. 700 рублей стоит поездка на поезде в столицы Петербург. В Воронеж можно отправиться за 800 рублей, а в Белгород — за 840 рублей.

Для петербуржцев самое выгодное направление — Москва, куда можно купить билеты за 745 рублей. В список наиболее бюджетных поездок вошли Нижний Новгород (1130 рублей), Белгород (1390 рублей) и Архангельск (1480 рублей).

Из Сочи за 530 рублей можно съездить в Краснодар, а за 660 рублей — в Минеральные Воды. Поездка во Владикавказ будет стоить жителям города в 830 рублей, в Ростов-на-Дону — в 890 рублей.

Краснодарцы смогут сэкономить на поездках до Анапы (530 рублей), до Минеральных Вод (560 рублей) и до Волгограда (920 рублей).

Жители Екатеринбурга за 515 рублей смогут поехать в Челябинск, 600 рублей стоит путешествие в Пермь, 740 рублей — в Тюмень и 830 рублей — в Ижевск.

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