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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дозы капали — 22 марта на совещании с производителями вакцин президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи объявил, что 23 марта сделает долгожданную прививку от коронавируса. Впрочем, проанализировав ход совещания, специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников приходит к выводу: в войне государства с вирусом пока что никто толком не победил.

— Рабочее место с хорошей скидкой — До конца 2021 года правительство субсидирует работодателям наем до 200 тыс. россиян, потерявших работу в период эпидемии коронавируса. Размер субсидии за одного трудоустроенного, по оценке Минтруда, составит около 50 тыс. руб., их выдачей займется Фонд социального страхования. Самим безработным предложат не менее тысячи государственных программ переобучения, в них смогут принять участие до 168 тыс. человек.

— Бизнес вступил в перевалку с правительством — Бизнес по-прежнему недоволен законопроектом об ответственности инвесторов в морские порты, новую версию которого подготовил Минтранс после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

— Ford съезжает с нефтяной иглы — В 2022 году в РФ начнется выпуск электрического фургона Ford Transit. До сих пор в стране электромобили серийно не производились. "Соллерс" Вадима Швецова, который контролирует СП с Ford, рассчитывает на спрос со стороны e-commerce в Москве и городах-миллионниках. Но углубление локализации таких машин без пересмотра текущих требований Минпромторга нереалистично, полагают эксперты.

— Строителям добавят гибкости — На фоне резкого роста цен на стройматериалы последних месяцев Минстрой подготовил законопроект, позволяющий изменять условия госконтрактов, в случае если удорожание материалов приводит к росту стоимости строительства на пять и более процентов.

— Кредиты и депозиты ждут весны — В феврале 2021 года данные Банка России фиксируют оживление роста не только оборотного кредитования компаний и подогреваемой государством ипотечной задолженности граждан, но и потребительского кредитования. На этом фоне физические лица продолжают выводить вклады из банковской системы.

— Работники переходят от отрицания автоматизации к принятию — Большинство опрошенных консалтинговой компанией PwC респондентов не боятся автоматизации, но тем не менее отмечают нестабильность перспектив собственного рабочего места (в опросе участвовало более 32 тыс. человек из 19 стран, включая США, Китай, некоторые страны Азии и Европы).

— Законодателям поправят навыки — В понедельник, 22 марта на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности была представлена новая редакция методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов. Методичка рассчитана не только и не столько на депутатов, сколько на экспертов правительства, откуда идет основной массив законопроектов.

— Не время мериться списками — Обсуждаемый политиками и экспертами сценарий, при котором Владимир Путин возглавит список "Единой России" на выборах в Госдуму, становится все менее вероятным, говорят источники "Ъ", знакомые с позицией администрации президента. По их словам, в Кремле видят в этом варианте серьезные минусы и больше заботятся о легитимности грядущей кампании.

— Деньги коррупционеров приравняют к недвижимости — Правительство в понедельник внесло в Госдуму поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции", позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение.

— В деле губернатора проявился научный подход — Удовлетворив ходатайства следователя СКР, который одновременно является ученым-правоведом и даже писателем, Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток на 31 млн руб., взяткодателей — директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова и супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля Евгению, а также двух посредников в этом.

— Сергею Хачатурову вернули старый приговор — Мосгорсуд (МГС) заново рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего основного совладельца ПАО "Росгосстрах" (РГС) Сергея Хачатурова и гендиректора ООО "Техника и автоматика" Надежды Клепальской на приговор, вынесенный предпринимателям в прошлом году.

— "Еноты" завелись на Лубянке — Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю завершены следственные действия по делу в отношении бывшего сотрудника московского управления ФСБ Александра Мрищука, обвиняемого в организации преступного сообщества из бойцов организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как ЧВК "ЕНОТ корп."), бандитизме и других преступлениях.

— Футбол обернулся жестким прессингом — Осужденные за разбой Александр Нохрин и Евгений Кригер пожаловались в Страсбург на пытки в забайкальской колонии. Речь идет о событиях 2018 года, когда сотрудники ИК-5, раздосадованные проигрышем сборной России по футболу в матче с хорватами, применили к заключенным силу, газ и электрошокеры.

— Водителям не дают остановиться — Столичные власти собираются арендовать на три года за 824 млн руб. 250 стационарных дорожных камер для фиксации нарушений правил остановки на улицах города. Штраф в размере 3 тыс. руб. будет грозить, в частности, за остановку у станций метро "Калужская", "Фили", "Филевский парк", "Коломенская", "Каширская". Контроль за парковкой усилят на Охотном Ряду возле Госдумы, у Большого Московского цирка и у Московского зоопарка.

— Вакцинация сходит с дистанции — Минтруд предложил Минздраву сделать вакцинацию от коронавируса необязательной для дистанционных работников. Ведомство объяснило инициативу резким ростом числа занятых в таком режиме: с 30 тыс. человек в начале 2020 года до 3 млн человек на настоящий момент. В Минздраве и Роспотребнадзоре заявляют, что вакцинация и так проводится "исключительно добровольно".

— Энтони Блинкен жмет на газ — Госсекретарь США Энтони Блинкен начинает визит в Брюссель, главным событием которого станет открывающаяся 23 марта встреча глав МИДов стран НАТО. В преддверии ежегодного саммита альянса США демонстрируют решимость "восстановить и активизировать" связи с союзниками на основе программы "НАТО-2030", в которой Россия будет названа "главной военной угрозой".

— Москва и Анкара сириозно недовольны друг другом — Договоренности президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии оказались под угрозой срыва. Сирийская оппозиция обвиняет российских военных в ударах по Идлибу. Одновременно Анкара просит Москву остановить атаки со стороны проправительственных сил по подконтрольным Турции районам на севере Сирии.

— Шотландия топчется у выхода — Власти Шотландии рассчитывают в течение нескольких недель предложить дату второго референдума об отделении от Великобритании и вопросы, которые будут вынесены на голосование. Социологи публикуют противоречивые данные: с одной стороны, до 52% шотландцев могут поддержать независимость от Лондона, с другой — для 70% этот вопрос не входит в число приоритетных.

— Торгцентрам не хватает магазинов — Вопреки негативной конъюнктуре рынка на фоне резкого снижения активности ритейлеров по открытию новых магазинов девелоперы возвращаются к вводу торгцентров. До конца 2021 года в российских регионах может быть введено такой недвижимости почти на 80% больше, чем годом ранее. Но вакантность некоторых объектов достигнет 50%.

— Приключения микроэлектроника — Как выяснил "Ъ", производители и разработчики вычислительной техники просят Минпромторг скорректировать требования для признания оборудования отечественным, допустив дальнейшее использование иностранных процессоров. Взамен компании предлагают инвестировать в разработку российской микроэлектроники сотни миллионов рублей.

— Граждане просятся в хакеры — Специалисты по кибербезопасности фиксируют резкий рост на хакерских форумах числа специалистов, которые ищут нелегальную работу. Такую тенденцию они объясняют тяжелой финансовой ситуацией в связи с пандемией, а также перетоком энтузиастов с сайтов для фрилансеров.

— В Россию на заработки — Два из трех крупнейших банков с иностранным капиталом смогли показать в России рост прибыли в 2020 году, несмотря на пандемию. Росбанк и Райффайзенбанк сохранили крайне консервативную политику в части кредитования, крупнейшие российские игроки не были столь осмотрительны, что привело к снижению их прибыли из-за значительных отчислений в резервы.

— "Державу" заменило первое лицо — "Ъ" стали известны подробности сделки по выходу банка "Держава" из капитала Санкт-Петербургской биржи. Как выяснилось, прошлой осенью банк продал почти 5,8% вдвое дешевле цены, установившейся в последующих сделках с акциями биржи. Покупателем стал основной акционер "Державы" Сергей Ентц, а деньги пошли на усиление собственного капитала банка.

— МТС-банк подписался на маткапитал — МТС-банк привлекает в капитал средства от материнской компании в размере 4 млрд руб. У банка низкий запас прочности по одному из ключевых обязательных нормативов по капиталу, отмечает эксперты. Они полагают, что средства необходимы на фоне падения чистой прибыли МТС-банка по итогам прошлого года, позволят увеличить беззалоговое кредитование, а также продолжить расширение клиентской базы за счет родственного оператора МТС.

— Госбумаги с повышенной уходностью — Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) обновила годовой максимум, превысив 7,1%, а по более долгосрочным рублевым бумагам поднялась к значениям апреля 2020 года. Рост ставок спровоцировало ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, что в сочетании с негативным геополитическим фоном снижает спрос на рублевые бумаги со стороны нерезидентов.

— "Траст" разжился долгами — Банк "ФК Открытие" (БФКО) раскрыл детали продажи непрофильных активов банку "Траст" в конце 2020 года. Помимо известной сделки с бумагами ВТБ почти на 45 млрд руб., были реализованы акции нескольких предприятий, а также паи закрытого ПИФа на 5,9 млрд руб. В соизмеримую сумму с покупкой бумаг банка могли обойтись долги Объединенной вагоностроительной корпорации (ОВК).

— "Ростех" бросил пакистанскую трубу — Россия и Пакистан изменят структуру акционеров проекта строительства газопровода Карачи—Лахор стоимостью около $2,5 млрд. "Ростех", который прежде должен был возглавить проект, вышел из него из-за санкций. Теперь Россию будет представлять консорциум с участием ЕТК Александра Карманова и ТМК Дмитрия Пумпянского.

— "Нас там мало кто вообще ожидал увидеть" — Глава "Ростсельмаша" Валерий Мальцев об экспорте и производстве сельхозтехники.

— Лекарствам прописывают патенты — Зарубежные фармкомпании, пытающиеся минимизировать в России потери от продажи дженериков, просят федеральное правительство доработать механизм создания реестра лекарственных средств и патентов на них. По мнению производителей, предложенный порядок введения реестра не в полной мере защищает их права, поскольку в текущем виде носит рекомендательный характер.

— Atrium накрывает инвесторов — Несмотря на неопределенные перспективы коммерческой недвижимости из-за коронакризиса, за российские торгцентры "Парк Хаус" европейского инвестфонда Atrium European Real Estate развернулась борьба. По данным "Ъ", очередным претендентом на эти объекты стал AFI Development Льва Леваева, изучает их и совладелец группы "Гранель" Ильшат Нигматуллин.

— Heineken приняла аппаратное решение — У транснациональных пивоваренных компаний растет интерес к российскому рынку разливного напитка. Так, Heineken локализовала в Санкт-Петербурге производство установки по разливу пива, рассчитывая увеличить доли премиальных брендов в этом сегменте не менее чем на 10%.

— СМИ заработали онлайн — Доля онлайн-версий в рекламных доходах издателей журналов и газет выросла с 50% в 2019 году до 66% в 2020 году. Это происходило на фоне снижения доходов от рекламы в печатных версиях. В 2021 году, по оценкам издателей, доля цифровой рекламы продолжит расти, но возобновляется и интерес к бумаге.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Ритейлерам стало не хватать сахара по фиксированным ценам — С конца прошлого года производители сахара, ритейлеры, Минпромторг и Минсельхоз придерживаются ценового соглашения: оптовая стоимость сахара не должна превышать 36 руб./кг, розничная – 46 руб./кг. Такие обязательства участники рынка взяли на себя после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Предполагалось, что заморозка цен продлится три месяца.

— Структура российского госдолга вызвала опасения Счетной палаты — За прошлый год структура российского госдолга кардинально изменилась, причем не в лучшую сторону. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП).

— Пять из шести фигурантов дела о коррупции в Пензенской области арестованы — Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 марта был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в получении взятки сроком на два месяца. Вместе с ним арестованы были также и другие фигуранты этого дела – заместитель руководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и владелица корпорации "Биотэк" Евгения Шпигель.

— Чиновники обещают ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в России — На проведенном 22 марта в режиме видеоконференц-связи совещании по вопросам производства вакцин и хода вакцинации президент Владимир Путин заявил, что сам привьется российской вакциной от COVID-19 23 марта.

— Бывший сотрудник ФСО возглавит думский аппарат — 26 марта аппаратную карьеру завершает одна из соратников спикера Госдумы Вячеслава Володина – Татьяна Воронова, она покинет пост руководителя аппарата нижней палаты парламента. Воронова перейдет в корпорацию "Новатэк" на позицию топ-менеджера, сказал Володин журналистам.

— Правительство готово давать компаниям субсидии за наем безработных — Компании и предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят безработных, которые на 1 января 2021 г. состояли на учете в центрах занятости. Такая мера поддержки занятости, объявленная премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 марта, утверждена постановлением правительства № 369 от 13 марта 2021 г.

— Самозанятым программистам могут поднять доход — Минцифры считает, что российские граждане, создающие программное обеспечение (ПО), работая не по найму, и получающие доход до 5 млн руб. в год, могут быть отнесены к категории самозанятых.

— "Газпром" построит два новых СПГ-завода — "Газпром" к 2025 г. может построить два среднетоннажных завода по сжижению природного газа, следует из долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа (СПГ), опубликованной правительством РФ 22 марта.

— Леонид Рейман снова на связи — "Рутек" стал мажоритарным акционером компании "Агат – российские технологии" ("Агат РТ"), выкупив 51% акций у владельцев компании. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Леонида Реймана и подтвердили в обеих компаниях. Сумму сделки стороны не раскрывают.

— Уникальные цифровые сертификаты покорили рынок произведений искусства — Гендиректор Tesla Илон Маск объявил в своем Twitter, что продает музыкальный трек о невзаимозаменяемом токене (Non Fungible Token, NFT) за такой токен. На него сразу нашелся покупатель: художник Майк Винкельманн, известный под псевдонимом Beeple, предложил предпринимателю $69 млн за токен – именно столько он накануне заработал на продаже коллекции рисунков, ставшей первым лотом в истории аукционного дома Christie"s, проданным за криптовалюту.

— Эксперты рынка недвижимости ждут отмены льготной ипотеки — Вторая половина года неизбежно приведет к росту процентной ставки ипотечных займов, а интерес покупателей на этом фоне сместится в сторону вторичного рынка недвижимости. Зато жилье перестанет дорожать или, как минимум, темпы роста цен на него заметно снизятся.

— 41,6 млрд могут вложить в российские технологии интернета вещей — Госкорпорация "Ростех" предложила инвестировать 41,6 млрд руб. в рамках "Дорожной карты по развитию высокотехнологичных областей "интернета вещей" до 2024 г., разрабатываемой Минцифры.

— ЛОМО займется выпуском оборудования для диагностики онкологии — Ленинградское оптико-механическое объединение им. В. И. Ленина (АО "ЛОМО") ведет разработку медицинского сканера, который при помощи искусственного интеллекта будет ставить диагноз онкопациентам. Об этом рассказал представитель компании.

— Jeep представил концепт электрического Wrangler — Марка Jeep, которая принадлежит автоконцерну Stellantis, представила 22 марта концепт электромобиля Wrangler Magneto. Он будет участвовать в 54-м ежегодном Пасхальном сафари в окрестностях города Моаб (штат Юта, США), которое в 2021 г. пройдет с 27 марта по 4 апреля. Решение о серийном производстве руководство Jeep будет принимать после оценки потенциального спроса.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Автодом, третий подъезд — 23 марта Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о "гаражной амнистии". Документ позволит решить многолетнюю проблему, когда люди не могли легализовать и оформить свое имущество. Подробнее о поправках в интервью "РГ" рассказал соавтор законопроекта Павел Крашенинников.

— Тотальный исход — Пандемия коронавируса парадоксальным образом повлияла на рынок автострахования: теперь после ДТП компании подчас проще признать машину тотально уничтоженной, чем платить за ее ремонт. В том, почему сейчас особенно важно внимательно читать договор каско, разбиралась "РГ".

— Одинокий долг — Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода. Поводом послужило обращение жителя Краснодарского края, который подал в суд на бывшую жену, не выплатившую свою долю займа.

— Клевету удалит прокурор — В России появится дополнительный механизм защиты прав граждан в информационной среде. В частности, появится возможность в досудебном порядке заблокировать сайт, если он распространяет недостоверную или порочащую информацию. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы.

— Без "вышки" — За последние 10 лет доля выпускников школ, планирующих поступить в вузы, сократилась почти вдвое, выяснили эксперты. Эту ситуацию связывают, в том числе, с пандемией: во многих семьях стало сложнее с работой, а подготовка к поступлению требует дополнительных затрат на репетиторов.

— Укол поможет — Ситуацию с распространением коронавируса в России удалось стабилизировать, а интерес к "Спутнику V" проявляют все больше стран, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации. Он также рассказал, что первые партии третьей вакцины уже произведены.

— Переходит в Совфед — Бывший Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота наделен полномочиями сенатора от Курской области. Среди его новых задач — создание историко-мемориального комплекса, посвященного подвигу советских солдат на северном фасе Курской дуги, и другие проекты, реализуемые в регионе.

— Прививки в плюсе — Вакцинация от коронавирусной инфекции в российских регионах наращивает темпы. Полный прививочный курс, то есть обе дозы вакцины, получили 4,3 миллиона человек. Приоритет у граждан старше 60 лет: на сегодняшний день эта возрастная группа составляет 46% от общего количества привитых.

— Сведут счеты — Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил проработать вопрос об использовании электронных торговых площадок — маркетплейсов — для продажи имущества должников.

— Сотрудник с доплатой — Правительство предоставит субсидию компаниям, которые трудоустроят неработающих граждан, состоящих на учете в центрах занятости, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение", — подчеркнул премьер.

— Мастер-класс — В среду, 17 марта, Байден во время интервью на вопрос "считает ли он Путина убийцей?" ответил — "да". Эти слова, невообразимые ранее, взорвали информбомбу в мировых СМИ, интернете, российском политическом пространстве.

— Вопросы без срока давности — Акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля. Ожидается открытие 12 тысяч площадок. Писать можно будет и офлайн, и онлайн. Впервые планируется провести акцию на Ржевском мемориале Советскому солдату в Тверской области.

— Байден ушел от разговора — Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, где "с сожалением констатировало", что "американская сторона не поддержала инициативу президента России Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джозефом Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности".

— Ставка на "Спутник" — Премьер-министры России и Казахстана провели переговоры в Москве, обсудив двустороннюю повестку и взаимодействие в рамках ЕАЭС. Михаил Мишустин напомнил, как страны помогали друг другу в непростое время, а сейчас в Караганде организовано производство вакцины "Спутник V".

— Звездные попутчики — Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур. Она выведет на несколько орбит 38 спутников из 18 стран. Это четвертый российский космический пуск в 2021 году. А всего в нынешнем году их намечено 29.

— Цены второго отжима — Заморозку цен на сахар и подсолнечное масло могут продлить. Кабмин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), минсельхозу и минпромторгу провести консультации с бизнесом для сохранения стоимости этих продуктов на приемлемом для населения уровне, сообщили в пресс-службе правительства.

— Взрыв во спасение — С уходом зимы военные озаботились вскрытием ледяных панцирей на реках. Хотя борьба с природной стихией никогда не была прямой обязанностью армии, весеннее наступление на водном фронте давно прописалось в распорядке службы многих воинских частей.

— Бороться и соискать — Если официально признанный безработным гражданин сначала отказался от посредничества службы занятости в поисках работы, но затем передумал, он сможет повторно подать заявление о том, чтобы его зарегистрировали на бирже труда.

— Кто создает "жилищные тромбы" — Правительство России продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года. В условиях пандемии коронавируса это помогло тысячам индивидуальных предпринимателей сохранить работу.

— Обвинение класса ВИП — Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев останется под арестом до 20 мая. Кроме него, в уголовном деле фигурирует еще шесть человек. Всем предъявлены обвинения по "взяточным статьям" УК, однако никто из них вину не признал.

— Вас не просят о помощи — Следственный комитет предупредил граждан, что телефонные мошенники стали звонить гражданам от имени его следователей с номера, который на сайте ведомства значится как "телефон доверия".

— Баланс спроса и сжижения — Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утверждении долгосрочной программы производства сжиженного природного газа (СПГ). Она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

— Арктика под охраной — Командующий Северным флотом Александр Моисеев считает, что в Арктике нет проблем, которые необходимо решать военными методами или силовым путем.

— Живодеров приговорили — Суды стали чаще давать реальные сроки за жестокое обращение с животными, а число таких дел заметно выросло. Это обусловливается как обстоятельствами совершения уголовно наказуемого деяния, так и способами совершения преступления, отмечают юристы.

— Сыр с завидной выдержкой — Доля просроченной молочной продукции в розничной продаже не превышает 1%, считают эксперты. Но даже в этом случае речь идет не о "просрочке", продаваемой потребителю. Это доля товара, которая снимается с полок как нераспроданная продукция и утилизируется.

— Гуйлинь принимает гостей — В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров начал рабочий визит в Китай. Со своим коллегой Ван И он встретился в живописном городе Гуйлинь. "Очень хорошо, что несмотря на пандемию, мы продолжаем общаться не только по телефону и видеосвязи, но и лично", — отметил глава МИД России.

— Трамп строит сеть — Навсегда заблокированный ведущими соцсетями Дональд Трамп вскоре запустит собственную интернет-платформу для коммуникации с американцами. По словам его советников, бывший президент США выйдет в онлайн в течение пары месяцев.

— Весна на ковидной улице — В третий раз за пандемию Париж погрузился в антикоронавирусный карантин. Ограничения гораздо более скромные, чем раньше: открыты набережные и парки, в кафе можно заказать еду навынос. В семь часов вечера, однако, начинается комендантский час.

— Разворот на Восток — Когда-то старшие поколения китайцев восхищались голливудским кинематографом и американским укладом жизни, но сегодня представители поколений Y и Z демонстрируют обратную тенденцию.

— Пишите проще — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела новые методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов. Главное требование: не надо ничего усложнять. Закон должен быть простым и понятным, включая название.

— Недоплата идет в рост — Арбитражный суд Вологодской области обязал коммерческую фирму заплатить 7,5 тысячи рублей исполнительского сбора. Первоначальный долг составлял всего один рубль, но после победы в суде компания не обратила внимание на итоговое решение.

— Страсти по парковке — Бурную реакцию вызвала среди автомобилистов Екатеринбурга идея передать все платные парковки в центре города частным компаниям. То, что платные парковки нужны, никто не спорит. Но казус состоит в том, что 7 лет назад в городе уже организовали платные парковки, но система полноценно так и не заработала.

— Чудо света — У москвичей стало меньше одной статьей расходов: больше не нужно менять за свой счет приборы учета электроэнергии и проводить их поверку. Эти заботы перешли поставщикам энергоресурсов — компании "Мосэнергосбыт". Зачем компания решила начать централизованную замену приборов, когда дойдет очередь до каждой квартиры, выяснил корреспондент "РГ".

— Цена души — Москвичи стали чаще обращаться к психологам: спрос на их услуги в феврале вырос на 84 процента, если сравнивать с прошлым годом. Отчасти свой отпечаток внесла пандемия коронавируса. Это следует из исследования, проведенного по просьбе "РГ" экспертами Profi.ru.

— Доброго пути — Подопечные благотворительных фондов, маломобильные дети и взрослые, могут ездить на "Яндекс. Go" бесплатно. Деньги на их поездки жертвуют уже больше 200 тысяч обычных пассажиров, сообщили "РГ" в пресс-службе агрегатора.

— Отпуск на миллиард — За первые четыре дня работы третьего этапа программы туристического кешбэка россияне купили туры по стране, круизы и проживание в российских отелях более чем на миллиард рублей, сообщили в Ростуризме. Участникам программы уже вернули более 200 млн рублей.

— Слово рушит границы — Проект контент-партнерства "Российской газеты" стал международным. Соглашение о сотрудничестве в его рамках заключено с Иссык-Кульским медиацентром. Он объединяет в себе несколько редакций — телеканала "Ысык-Кол ТВ" и областной радиостанции, газет "Вести Иссык-Куля" и "Ысык-Кол кабарлары".

— В плену лавины — В понедельник в Дагестане спасатели начали расчищать дорогу, ведущую в высокогорный Рутульский район. Снежная лавина отрезала от сообщения девять сел.

— С Гагариным шагаю рядом — Юрия Гагарина на Брянщине считают своим земляком. Он не только бывал в регионе, но и будучи депутатом Верховного Совета СССР по Смоленскому избирательному округу N 27, куда входили Новозыбковский и Климовский районы области, помогал брянцам и местным властям решать проблемы. А когда в космос полетел наш земляк Виктор Афанасьев, то и вовсе сочли, он продолжил нашу гагаринскую эстафету.

— Цены с привкусом металла — Власти Ленинградской области обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой выяснить, почему в этом году металлоконструкции подорожали более чем на 100 процентов.

— Юго-Восточная хорда улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы — Новый транспортный каркас, который создается сейчас в столице, призван избавить москвичей от пробок и сделать передвижение по столице более комфортным. В отличие от кольцевых автомагистралей, которыми до сих пор развивалась Москва, в его основу в заложены три хорды и одна рокада.

— Собянин рассказал о создании парка "Яуза" на северо-востоке Москвы — Власти Москвы решили возобновить строительство суперпарка "Яуза", который объединит обширные территории вдоль реки. Как заявил в своем блоге мэр Сергей Собянин, в течение года проект был заморожен из-за пандемии, теперь появилась возможность вернуться к благоустройству.

— Человек на крючке — Семье трагически ушедшего директора златоустинской школы Вячеслава Бородина помогли погасить ипотеку. Своей смертью он поднял проблему недофинансирования школ, о которой вдруг заговорили вслух, а ведь раньше как будто бы и не замечали.

— Урок за 115 рублей — Учитель русского языка в донской гимназии Мария Суровцева по полочкам разложила свою зарплату и сделала очень интересные выводы: за проверку одной тетради молодой педагог получает меньше одного рубля.

— Никакого плагиата! — В этом году финал совместной олимпиады МГИМО и "Российской газеты" впервые прошел в режиме кибермониторинга. Задания были разделены на два блока: в первой части надо было отвечать на вопросы, во второй — подготовить эссе.

— Барышня и "Хулиганодом" — Ольга Семенова — не педагог, у нее техническое образование, но давно хотела заняться волонтерством. Увидела объявление о наборе наставников для трудных подростков, заполнила анкету, прошла обучение. Так она попала в "Хулиганодом" — недавно открытый благотворительным фондом "Жизнь без границ".

— Жилье с правом передачи — В России начали разрабатывать проект хаузшеринга. Собственники смогут сдавать квартиры без личных встреч с арендаторами, а государство получит обширную базу рантье, налоги и развитие туризма, считают авторы инициативы. Однако с предлагаемым нововведением согласны не все.

— Встаньте в круг — Начались плановые поставки в регионы лекарств для детей с редкими или орфанными заболеваниями.

— Мотор из пластика — Московский производственный комплекс "Салют", как сообщил его руководитель Алексей Громов, уже в этом месяце передаст первые комплектующие для сборки демонстратора двигателя сверхбольшой тяги ПД-35.

ИЗВЕСТИЯ

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— Решающий укол: 60% населения планируют привить к лету — Уже этим летом в России может быть сформирован коллективный иммунитет против коронавируса. Для полной стабилизации ситуации нужно привить не менее 60% взрослого населения, что потребует 69,8 млн комплектов доз. Об этом стало известно по итогам совещания о наращивании производства вакцин, которое 22 марта провел Владимир Путин.

— Не попали под раздачу: в Совфеде предлагают увеличить выдачу земель в ДФО — По программе "Дальневосточный гектар" можно начать выдавать большие площади, если в этом есть необходимость, — с такой инициативой к Минвостоку обратится зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. Глава комитета по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко предлагает обсуждать это индивидуально — в зависимости от успехов работы на прошлом участке.

— Витаминное подкрепление: какие продукты необходимы для здоровья весной — После долгой зимы жители северных широт обычно испытывают дефицит витаминов. Укрепить иммунитет и получить необходимые для здоровья вещества можно, правильно спланировав свой стол.

— Фарменное безобразие: продолжится ли "пензенское дело" в других регионах — Коррупционный скандал, центральными фигурами которого оказались губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава группы фармкомпаний "Биотэк" Борис Шпигель, может получить продолжение в других регионах, считают эксперты.

— Чужие среди своих: как живется в России без документов — В Костромской области полицейские задержали уроженца Казахстана, который числился в международном розыске за преступления, совершенные на родине. Он жил в России без единого документа, удостоверяющего личность, но при этом смог организовать свой бизнес.

— Кошелек или банк: капитализация экосистем криптовалют выросла в 61 раз — Децентрализованные финансовые проекты (DeFi) — приложения и сервисы, основанные на блокчейне и создающие экосистему в рамках одной сети — набирают популярность. За 2020 год их общая капитализация выросла в 61 раз и достигала $92 млрд, оценили для "Известий" в международной криптобирже CEX.IO.

— Клуб 200: европейский футбол ищет деньги для выхода из кризиса — В европейском футболе назревают очередные организационные перемены. УЕФА предложил ведущим командам создать новую систему, при которой финансовые потоки от континентальных соревнований будут контролироваться совместно футбольными чиновниками и клубами.

— Цены пахнут керосином: бизнес заявил о рисках подорожания бензина на 14% — Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). Мер по стабилизации ситуации, что сегодня обсуждают в правительстве, недостаточно, считают в НТС. Чтобы не допустить топливного кризиса, представители отрасли призвали кабмин принять дополнительные решения по стабилизации рынка.

— Жилая кинозона: старые павильоны студии имени Горького могут отдать под квартиры — На территории старых павильонов Киностудии имени Горького могут построить жилой комплекс. Речь об участке в 4 га, где сейчас располагаются помещения "Центрнаучфильма".

— Взыскали и нашли: ФНС принудительно изъяла в бюджет почти 1 трлн рублей — Налоговая в прошлом году принудительно взыскала с неплательщиков в бюджет 930 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Минфина об исполнении плана министерства за 2020-й ("Известия" ознакомились с документом). Несмотря на это, общая сумма задолженности по налогам и сборам несколько возросла — на 1,5%, до 1,8 трлн рублей, следует из документа.

— Северное слияние: в Арктике испытают несколько типов боевых самолетов — В этом году в Арктике испытают несколько типов военных самолетов, включая бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и амфибии Бе-200. Их проверят на готовность действовать в условиях Заполярья и в районе Северного морского пути (СМП).

— Детальный исход: создан метод прогноза смерти от COVID-19 по медкартам — Зарубежные ученые разработали метод оценки вероятности смертельных исходов от COVID-19 на основе информации, собранной в электронных медицинских картах пациентов. Специалисты выявили 46 заболеваний, которые станут факторами риска летального исхода в случае инфицирования коронавирусом.

— ИИ что дальше: чем опасно восприятие голосовых помощников как живых существ — Дети воспринимают голосовых помощников как живых существ, выяснили ученые из СПбПУ. Из-за этого в будущем у ребенка могут сложиться более тесные отношения с ботами, вплоть до романтических, считают исследователи. Уже сейчас из негативных последствий сближения отмечается проблема вежливого общения: в разговоре с голосовыми помощниками регулярно проявляется детская грубость, которая может переноситься на окружающих.

РБК daily

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— Прокуратура добралась до ЕСПЧ — Генпрокурор Игорь Краснов предложил передать его ведомству право представления интересов россии в ЕСПЧ, объяснив это "юридической агрессией" Украины, WADA и ряда частных лиц. Владимир Путин идею одобрил.

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