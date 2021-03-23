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Минобороны назвало причину гибели летчиков Ту-22М3
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Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили журналистам в Минобороны РФ... ПРАЙМ, 23.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", — сказали в ведомстве.
Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России, отметили в Минобороны.