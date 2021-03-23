МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", — сказали в ведомстве.

Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России, отметили в Минобороны.