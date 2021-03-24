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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Переговоры по Донбассу ушли в декрет о мире — Урегулирование конфликта в Донбассе зашло в тупик и в то же время обросло многостраничными мирными инициативами и враждующих сторон, и посредников, помогающих им договориться.

— Пробей на яркой стороне — На серый, вызывающий вопросы у регуляторов и правоохранительных органов рынок "пробива" неожиданно начали выходить крупные публичные компании. Как выяснил "Ъ", "Вымпелком" зарегистрировал сайт, где предлагает "пробивать" людей по номеру телефона.

— Великоученики — Госдума в среду в третьем чтении рассмотрит поправки к закону "О свободе совести и о религиозных объединениях", который, по мнению оппонентов, обяжет прибывающих в РФ священнослужителей получать дополнительное образование в учебных заведениях, не имеющих отношения к их религии.

— "Сибирь" не сразу строилась — Как выяснил "Ъ", первый серийный атомный ледокол "Сибирь" не будет сдан в августе, новый срок — декабрь. В Объединенной судостроительной корпорации винят в сдвиге сроков медленную корректировку проектной документации по итогам строительства головного ледокола, низкий темп электромонтажных работ и отставание в поставке паротурбинных установок.

— Медизделиям уточняют регистрацию — Минздрав представил обновленный проект правил регистрации медицинских изделий, которые вступят в силу 1 сентября и будут действовать до конца 2026 года. Этот документ структурирует существующие в сфере нормы в преддверии появления единого рынка стран ЕАЭС.

— Регионы займут больше — Российский рынок региональных облигаций формируют опытные эмитенты, и новые участники появляются на нем довольно редко, отмечают аналитики агентства АКРА в исследовании о практике размещения облигаций субъектами РФ.

— ОСАГО копит на запчасти — Российский союз автостраховщиков (РСА) актуализировал справочники средней стоимости запчастей, материалов и работ для определения цены ремонта в ОСАГО. Рост цен по сравнению с "мирным" 2019 годом замедлился до 16% после взлета на 23% полугодием ранее.

— Профицитный счет обернется инфляцией — Рост цен на сырье поддержит развивающиеся рынки (прежде всего речь идет об экспорте металлов, зерна и нефти), однако во многих странах этот фактор будет сопровождаться скачком инфляции, полагают в рейтинговом агентстве Standard & Poor's.

— Алексей Кудрин запустил лупу в космос — 23 марта президент России Владимир Путин встретился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который отчитался о работе за 2020 год. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на главное: что господин Кудрин рассказал о проблемах, в который раз выявленных Счетной палатой в "Роскосмосе", и как отреагировал на это президент России.

— Пассажиры поедут паровозом — На заседании во вторник, 23 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву баллотироваться еще на два срока, вместе с новыми поправками, дающими дополнительные полномочия Центризбиркому (ЦИК).

— Ни протестов, ни конкуренции — Во вторник ИНСОМАР, Фонд развития гражданского общества и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представили доклады о предстоящих думских выборах.

— Авраам Руссо скорректировал свое выступление — В Пресненском суде столицы повторно началось рассмотрение дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Изменений по сравнению с первым процессом оказалось два. Один из главных обвиняемых, экс-гендиректор ресторана "Прага" Заур Марданов, застрял во Франции из-за пандемии, и разбирательство с ним решили проводить отдельно по возвращении фигуранта.

— Взятку пожертвовали на санаторий — Вслед за обвиняемым во взяточничестве экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и четырьмя его подельниками Басманный суд Москвы во вторник отправил в СИЗО предполагаемого взяткодателя — тяжелобольного главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля.

— Братьям Ананьевым нашли подельников на Украине и Кипре — Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб.

— Наездница взяла судебное препятствие — Как стало известно "Ъ", четыре года лишения свободы условно получила призер чемпионата мира и этапов Кубка мира, мастер спорта по выездке, участница сборной России Елизавета Трощенкова.

— Без прав на ошибку — Опубликован приказ МВД, утверждающий новые правила проведения экзаменов на права. С 1 апреля кандидаты в водители в рамках единого практического экзамена прямо на улицах города должны выполнить ряд обязательных упражнений: заезд задним ходом в бокс, параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве, старт движения на подъеме.

— Столичным семьям продлили молодость — Молодыми семьями в Москве предлагается считать и супругов в возрасте от 30 до 36 лет, единовременно выплачивая им за рождение детей от пяти до десяти прожиточных минимумов из бюджета. Об этом говорится в законопроекте, обсужденном в Мосгордуме.

— Временно неагент — Псковский городской суд приостановил статус так называемого физлица-СМИ-иноагента для журналистки Людмилы Савицкой. Минюст одной из первых внес ее в соответствующий реестр, и теперь она оспаривает это решение.

— Тиски Запада спаяли Москву и Пекин — Министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И приняли программное заявление о "глобальном управлении в современных условиях". В нем объясняется, каким — с точки зрения Москвы и Пекина — должно быть справедливое мироустройство.

— Где наша не коксовала — "Эльгауголь" Альберта Авдоляна и "Ростеха" просит правительство установить приоритет коксующегося угля перед энергетическим при транспортировке по железной дороге в сторону портов Дальнего Востока.

— Блокничейные деньги — Российские компании в 2020 году продемонстрировали намного меньшую заинтересованность в инвестициях в блокчейн, чем два года назад, показали данные Dell Technologies. После того как общая эйфория прошла, бизнес понял, что вложения слишком велики, а области применения ограниченны, говорят эксперты.

— Фуршет во время чумы — Постепенное возвращение работников в офисы и проведение деловых мероприятий в офлайне позитивно отразились на рынке кейтеринга. Отраслевые компании заметили восстановление спроса.

— Рубль попал под ожидание санкций — Курс доллара на российском рынке после полуторамесячного перерыва превысил 76 руб./$. Курс евро приближался к 91 руб./€. За пять дней ведущие мировые валюты подорожали на 3,2-3,5 руб.

— Акции защитят от инвесторов — Банк России обсуждает с Московской биржей механизм предупреждения атак на низколиквидные акции со стороны частных инвесторов, которые уже опробовали в России американский опыт скоординированных действий через социальные сети.

— ЦБ обналичит банки — Банк России планирует передать крупнейшим банкам функцию снабжения наличными деньгами банки помельче. Это будет способствовать повышению скорости оборачиваемости денежных средств и, в конечном счете, сокращению затрат на фондирование.

— СОГАЗ заработает на нефтехимии — Лидер страхового рынка СОГАЗ, крупнейшими акционерами которого являются "Газпром" и семья Юрия Ковальчука, купил 6,25% СИБУРа у его основного владельца Леонида Михельсона.

— Грузовики упали на иностранцев — Европейские производители тяжелых грузовиков значительно сократили долю на российском рынке в 2020 году — она упала на 8 процентных пунктов до примерно 33%. КамАЗ же смог нарастить долю, хотя рынок в целом сократился, по разным оценкам, на 6-8%.

— Норвегия обездвижит "Трансмашхолдинг" — Правительство Норвегии хочет запретить сделку по покупке "Трансмашхолдингом" (ТМХ) местного производителя двигателей Bergen Engines у Rolls-Royce. Власти ссылаются на закон о безопасности, который позволяет блокировать передачу определенных технологий зарубежным компаниям.

— Игрокам закроют платежи — Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который разрешит налоговикам внесудебную блокировку сайтов и программ, используемых гражданами для перевода денег онлайн-казино.

— У Glorax Group множатся владельцы — Основатель девелоперской Glorax Group Андрей Биржин, едва успев стать единоличным владельцем компании, решил привлечь нового партнера. Им стал Александр Андрианов — бывший чиновник подмосковного Сергиева Посада, где в свое время господин Биржин реализовал три девелоперских проекта.

— Бизнес латает дыры — Масштабы утечек информации в российских компаниях во втором полугодии 2020 года снизились, выяснили аналитики "Крок". Если в первом полугодии утечки нанесли бизнесу ущерб в 1,8 млрд руб., то во втором — в 1,2 млрд руб.

— Роспотребнадзор подселяется к туристам — Бизнес рассчитывает вернуться к обсуждению законопроекта о туристическом жилье, регулирующего рынок краткосрочной аренды. "Опора России", лоббирующая принятие документа, уже получила поддержку Роспотребнадзора.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Паника на рынке: нерезиденты распродают ОФЗ и разгоняют валютный курс — Минфин России решил не проводить 24 марта аукцион по размещению ОФЗ "в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках". Накануне "в связи с отсутствием заявок" не состоялся аукцион Банка России по размещению казначейских облигаций ЦБ (КОБР) на 300 млрд руб.

— Долги за газ в России достигли 178 млрд рублей — Долг потребителей газа перед "Газпромом" за прошлый год вырос на 2,3% и составил 178,4 млрд руб. Об этом сообщается в проекте доклада президиуму Госсовета по теме газификации регионов (есть у "Ведомостей"), намеченного на конец марта.

— ЛДПР продолжает чистку Хабаровского края от команды Сергея Фургала — Депутаты городской думы Хабаровска 23 марта 20 голосами против 10 отстранили от должности ее председателя Михаила Сидорова. 34 из 35 мандатов в думе у ЛДПР, один мандат – у представителя "Справедливой России".

— Депутат Андрей Луговой просит СКР проверить крупного чиновника ФМБА — "Избиратели" попросили депутата Госдумы, бывшего офицера ФСО Андрея Лугового заняться ситуацией в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), следует из его отправленного 22 марта запроса на имя председателя Следственного комитета (СКР) Александра Бастрыкина (с копией ознакомились "Ведомости").

— Счета чиновников начнут проверять на соответствие задекларированным доходам — Денежные средства чиновников, уличенных в коррупции, будут изымать в пользу государства. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение Госдумы правительство.

— За угрозы и порчу имущества коллекторам будет грозить до 12 лет тюрьмы — Глава Госдумы Вячеслав Володин представил на утверждение парламента законопроект о включении в Уголовный кодекс новой статьи (ст. 1724), предусматривающей уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

— Китайское Didi-такси торопится на биржу — Китайский агрегатор такси Didi Chuxing Technology ускорил подготовку к IPO. Сейчас инвесторы оценивают стартап в $62 млрд, пишет Bloomberg. Традиционно китайские компании предлагают при IPO на Гонконгской бирже 15% акций.

— Норвегия не дала ТМХ купить завод двигателей — В начале февраля было объявлено, что международное подразделение "Трансмашхолдинга" (ТМХ), компания TMH International, купит Bergen Engines.

— Отечественной радиоэлектронике выставят оценки — ближайшее время каждая часть технологического процесса при создании любого отечественного радиоэлектронного оборудования (микропроцессоры, аккумуляторы, системы хранения данных, вычислительная техника) может начать оцениваться баллами для принятия решения о внесении продукта в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

— Фонд "Сбера" может закрыть крупнейшую сделку на рынке складов — Компания "Сбер фонды недвижимости" договаривается с PNK Group о приобретении у нее строящихся складских комплексов общей площадью 182 000 кв. м на территории индустриального парка "PNK парк Домодедово", эти площади ранее были сданы в аренду "Всеинструменты.ру".

— Россельхозбанк избавился от последних элеваторов зерновой компании "Настюша" — Россельхозбанк продал три зерновых элеватора в Краснодарском крае. Это следует из годовой консолидированной финансовой отчетности банка по МСФО за 2020 г. Элеваторы "Албашский", "Величковский" и "Степнянский" приобрел концерн "Покровский", крупный агрохолдинг в Краснодарском крае, знает человек, работающий на зерновом рынке.

— S&P: рост мировых цен на сырье России не поможет — Рост мировых цен на сырье поддержит экономику многих развивающихся стран, но Россия от этого ничего не выиграет, утверждают аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor"s (S&P). В частности, мало что даст российской экономике повышение цен на нефть.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Узнать по голосам — Нынешний год — год выборов в Государственную думу. Ожидается, что избирательная кампания будет сложной и острой. В связи с этими выборами возникает много вопросов, которые "Российская газета" задает главе ЦИК Элле Памфиловой. Тем более, что сегодня действующий состав Центризбиркома соберется на заключительное заседание и подведет итоги пятилетней работы.

— Ни в церковь, ни в кабак — То, что карантин в Германии снова продлят — на этот раз до 18 апреля, немцы не сомневались. А вот насколько жестким он будет, предстояло решить канцлеру Меркель и премьерам земель, которые накануне собрались на очередное видеосовещание.

— Горы и горе — Уголовное дело возбудил Следственный комитет после ЧП с туристами из Санкт-Петербурга, которые попали под снежный обвал в Мурманской области. Жертвой стихии стала 12-летняя школьница, которая погибла от переохлаждения. В группе находилось 16 человек — трое взрослых и 13 детей.

— Просто: жми копку — В четверг, 25 марта, в 15.00 на портале госуслуг для всех школ Удмуртии откроется тестирование электронной записи детей в первые классы. Министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов призвал всех родителей "отрепетировать" момент подачи заявления именно в этот день, чтобы первого апреля, когда стартует запись, не случилось никаких заминок, а ведомство, в свою очередь, поняло, какой нагрузки на сервис стоит ожидать.

— Без препятствий — Система государственных и муниципальных закупок создается не первый год. И не раз ее критиковали за избыточность требований, громоздкость, непрозрачность. Однако в последние годы она активно модернизируется, упрощается, становится более четкой.

— На старте — Начал работу XVI Всероссийский Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ" — крупнейшее мероприятие в сфере закупок, оргкомитет которого возглавил вицепремьер Юрий Борисов.

— Не выпали из обоймы — Участие малых и средних предприятий в госзакупках станет одной из тем стартующего сегодня форума-выставки "Госзаказ 2021". Представители МСБ часто боятся участвовать в торгах: процедура якобы сложная, сбор документов отнимает уйму времени, да и выирать конкурс нереально. Так ли это или госзакупки все-таки доступны любому предпринимателю? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

— Искусственный отбор — За неполных три месяца 2021 года количество размещенных контрактов в сфере госзакупок, согласно данным ЕИС, перевалило за 650 тысяч. А экономия при заключении контрактов по 44-ФЗ близится к 60 миллиардам рублей. Прошло два года, как государственные закупки полностью переведены в электронную форму.

— Доступ упростят — Минфин смягчил требования к кредитному рейтингу банков при выдаче гарантий по госзакупкам. С 1 января 2021 года требование к кредитному рейтингу банков должно было ужесточиться до уровня "B+(RU)" ("ruВ+"), оставив тем самым на рынке банковских гарантий всего 166 кредитных организаций.

— Урок для чиновника — В соответствии с указаниями президента России и распоряжениями правительства РФ государственные органы к 2024 году должны быть переведены на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО).

— На мирных рельсах — Оборонно-промышленный комплекс по праву считается в России локомотивом промышленности и инноваций. В сводный реестр организаций ОПК входит 1355 предприятий, в которых занято около 2 миллионов человек. Этот мощный комплекс создает военную продукцию, которая не имеет аналогов в мире.

— Торги продолжаются — Рынок госзакупок показал свою устойчивость в пандемию, несмотря на сложности из-за локдауна, логистических трудностей и других ограничений. Повысить эффективность закупок помогла цифровизация, рассказал "РГ" генеральный директор "РТС-тендер" Владимир Лишенков.

— Тендер на заказ — Предприятия малого и среднего бизнеса в прошлом году повысили активность участия в госзакупках, а банковские продукты для них становятся все более привлекательными и технологичными, рассказал "РГ" вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

— Остановка по требованию — При осуществлении закупок в рамках федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок товаров…" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) заказчики применяют различные механизмы импортозамещения.

— Палата выставила счет — Сложившаяся практика государственных и корпоративных закупок пока не позволяет в полной мере раскрыть весь возможный потенциал контрактной системы. Проверки Счетной палаты выявили ряд системных нарушений в сфере госзакупок в строительной, транспортной отраслях, в сфере здравоохранения, регионального развития и других.

— Аварии слегка подешевели — Средняя стоимость запасных частей для автомобилей немного снизилась по сравнению с установленной в 2020 году. Но по сравнению с 2019 годом рост средних цен сохранился на уровне в 16 процентов. То есть по ОСАГО страховщики будут выплачивать больше, чем в 2019-м, но меньше, чем в конце 2020 года.

— Требуйте скидок — Пленум Верховного суда России сделал принципиально важное разъяснение: граждане вправе жаловаться напрямую в суд, если им кажется, что цены стали слишком высокими и виной тому тайный сговор воротил бизнеса.

— Товары по несчастью — Радикально справиться со скачками цен на гречку, сахар, бензин, подсолнечное масло, да и другие товары можно только одним способом — за счет изменения технологий и роста эффективности ключевых секторов экономики.

— Города денежной славы — Банк России, наконец, решился модернизировать банкноты образца 1997 года. Вся страна получит равное "представительство": вводится принцип "одна банкнота — один город — один федеральный округ".

— Посчитать доходы — Президент на встрече в Кремле выслушал доклад главы Счетной палаты об итогах работы в прошлом году. Алексей Кудрин рассказал, что правительству представлены предложения по борьбе с бедностью, отметил, что удалось урегулировать ситуацию с выплатами врачам, а также заявил о нарушениях в Роскосмосе на 30 млрд рублей.

— Люди сами разберутся — Мониторинговая группа Совета Федерации в течение ближайших месяцев будет анализировать факты вмешательства в дела РФ в ходе кампании по выборам в Госдуму и доносить свои выводы до граждан. Сенаторы уверены, что россияне сами разберутся в ситуации, если получат достоверную информацию о происходящем.

— Маневры для партий — Максимальное число кандидатов в общефедеральной части партсписков на думских выборах вырастет. Такой законопроект прошел первое чтение на пленарном заседании ГД.

— Тариф свободный — Интернет-провайдеры должны будут обеспечить своим пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. В список, например, войдут популярные соцсети, страницы ведущих СМИ. Правительственный законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

— Справок не берут — Со следующего года социальная доплата к пенсии будет приходить автоматически, без обращения за ней. Об этом сообщили в Минтруде. "Назначение соцдоплаты станет новой проактивной услугой. То есть не нужно будет писать заявлений, предоставлять справки и другие документы для ее назначения", — пояснил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

— Расправили крылья — Более 40 стран подали заявки на участие в 15-м Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2021". Об этом заявил на совещании оргкомитета глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Остров неввезения — В Шри-Ланке начали принимать туристов без карантина, если они привиты от коронавируса. Представители туриндустрии надеются на скорое восстановление туристского обмена, в том числе со странами Юго-Восточной Азии.

— Классные каникулы — Роспотребнадзор изменит противоэпидемические требования к детским лагерям. Напомним, сейчас, согласно санитарным правилам СП 3.1/2.4.3598-20, детские лагеря могут быть заполнены только на 50 процентов. Эту и другие нормы предлагается смягчить.

— "Спутник V" ждут в Италии — Наш "Спутник V" получат добровольцы в Италии — в рамках испытаний эффективности вакцин от "короны", сообщил 23 марта директор римского Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани профессор Франческо Вайя.

— Ставки перестроятся — Льготную ипотеку следовало бы дифференцировать внутри регионов. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству.

— Очистили мозги — Впервые в мире в НИИ медицинской приматологии бригада ведущих специалистов из научно-исследовательских и практических медицинских учреждений страны под руководством академиков РАН Андрея Каприна и Владимира Порханова проводит научно-медицинский эксперимент на обезьянах по лечению злокачественных опухолей головного мозга.

— Совет министров — До 1 мая Минобрнауки РФ закончит распределение бюджетных мест в вузы на 2022/2023 год, а в Минпросвещения РФ планируют сократить некоторые программы в колледжах. Об этом в Госдуме рассказали два профильных министра. По словам Валерия Фалькова, число бюджетных мест вырастет, и это увеличение будет направлено в регионы.

— Поддали жару — Потепление придет на европейскую часть территории России уже в конце этой недели. По прогнозу Гидрометцентра, к выходным дням ожидается до плюс 10 градусов.

— Не слабая четверка — Учрежденная в России в начале 2000-х международная премия "Глобальная энергия" за минувший год заметно расширила географию, а конкуренцию мужчинам впервые составят четыре женщины — из Зимбабве, Индии, Казахстана, США. Это стало понятно по результатам только что завершенного приема заявок на премию 2021 года.

— Дети знают, кого любить — Во вторник советник президента РФ Владимир Толстой назвал имена лауреатов двух президентских премий за 2020 год — лучших среди молодых деятелей культуры, а также среди авторов произведений для детей и юношества. Указы о награждении глава государства подписал по традиции в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.

— Всему свой срок — Конституционный суд РФ признал законными санкции, которые налагаются на компанию-исполнителя государственного контракта, если нарушение сроков исполнения привело к причинению вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

— Скажи-ка, робот — Новейшую информационную систему под названием "Риск-прогноз" впервые покажут в рамках международного салона инноваций "Архимед". Это по сути робот-всезнайка, который использует специально созданные алгоритмы.

— Выстрел из ниоткуда — Горные снайперы на полигоне в Карачаево-Черкесии отработали способы "групповой охоты" на условного противника. Особое внимание при подготовке уделялось действиям стрелков ночью и на рассвете.

— Часовой с браслетом — В Восточный военный округ поставили современные системы охраны важных объектов — устройства дистанционной остановки транспорта "Щит", наблюдательные вышки "Мурена-1СВ" и электронные комплексы "Стрелец — часовой".

— Пока ячейки спали — Вмешательство западных стран, эмиссары международных террористов, избыточная миграция и коррупция — вот главные факторы, которые, по мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, влияют на межнациональные отношения в стране.

— Европа обиделась — МИД Китая объявил о введении санкций в отношении десяти физических и четырех юридических лиц Евросоюза за их вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Под ограничения попали несколько парламентариев и ученых из стран Старого Света.

— Пасха взаперти — За последний год практически любой значимый праздник сопровождается на Апеннинах ужесточением антивирусных мер и перекрашиванием страны в изрядно надоевший итальянцам красный цвет.

— С прицелом на Россию и Китай — В штаб-квартире НАТО состоялось первое за последний год очное заседание министров иностранных дел всех 30 стран — членов альянса. Пандемия COVID-19 заставила высших чиновников блока общаться исключительно в режиме защищенной телеконференции.

— Отпечатки мастера — Графику Альбрехта Дюрера из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии, которая обладает одним из лучших в Европе собранием гравюр Дюрера, можно будет увидеть в Историческом музее в Москве с 31 марта по 28 июня.

— Мемы вместо уроков — В минмолодежи Татарстана решили выработать у подростков "иммунитет" к негативным воздействиям в интернете и научить их критически мыслить. В вязи с этим был инициирован образовательный проект "Цифровая гигиена".

— С Пушкиным по пути — Необычный общественный транспорт появился в Хабаровске. Таким его сделал кондуктор Максим Ерофеев. Каждый день в троллейбусе, идущем по маршруту №1 — от аэропорта до самого центра города, Комсомольской площади, вместо радио звучат аудиокниги.

— Уже не игрушки — Родители так и не научились экономить на детях. Расходы на них по сравнению с другими категориями не упали совсем или сократились незначительно.

— Прямым курсом — В России оптимизируют сеть маршрутов обслуживания воздушного движения благодаря использованию современных технологий навигации.

— Притянуло "Магнитом" — В России появится новая сеть магазинов строительных материалов и товаров для дома "Магнит Мастер". Компания "Магнит" подала в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего товарного знака, подтвердили в ведомстве.

— Стройтесь в очередь — Спрос на жилье в России превысил предложение. Почти во всех регионах России у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

— Жизнь после жизни — О первых результатах уникальных исследований, которые группа российских ученых проводит в тибетских монастырях, корреспондент беседует с заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ профессором Александром Капланом.

— Хватит трех — Залог процветания демократического общества определяется далеко не теми условиями, которые сегодня считаются обязательными. Вопреки устоявшемуся мнению, качества личности лидера страны, всеобщие избирательные права, географические и культурные особенности государства вовсе не самые главные факторы для успеха демократии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Остатки несладки — Ритейл столкнулся с перебоями в поставках сахара-песка и подсолнечного масла, рассказали "Известиям" два источника на рынке. Производители всё чаще отказывают торговым сетям в продаже продукции по фиксированной стоимости, которую правительство установило в соглашении о стабилизации цен, утверждают собеседники издания.

— Стол закрыт — Черногория со следующего года остановит выдачу гражданства за инвестиции, следует из информации на сайте правительства республики. Продление программы, во-первых, может замедлить вступление республики в ЕС, а во-вторых, она не принесла значительной экономической отдачи, говорится в документе. Там уточняется, что схема будет изменена.

— Лето звёздное — Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти.

— Ревизорские меры — Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) прибудут в Россию 10 апреля для проверки данных по "Спутнику V". Визит анонсировал один из высокопоставленных чиновников европейского регулятора буквально на следующий день после резонансного заявления еврокомиссара по внутреннему рынку о том, что российская вакцина Европе "абсолютно не нужна".

— Повод для оптимизации — Соединённое Королевство вновь назвало Россию главной угрозой европейской безопасности. На этот раз такая формулировка присутствует в докладе британского минобороны о том, как Лондон будет выстраивать свою политику в ближайшие пять лет.

— Проверка долгом — Российская валюта продолжает дешеветь на фоне угрозы новых санкций США. Доллар превысил 76 рублей, евро перешагнул за 90. Как рассказали опрошенные "Известиями" эксперты, причины кроются в обострении геополитических рисков, обвале турецкой лиры и ухудшении эпидемической ситуации в ряде стран.

— Делу не время — Количество новых индивидуальных предпринимателей в 2020 году снизилось на 25% — с 808 до 605 тыс., а среднее время оформления такого статуса увеличилось на 10%. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Тинькофф Бизнес", которое есть в распоряжении "Известий".

— Бензиновая лихорадка — Независимый топливный союз направил премьер-министру письмо, в котором обратил внимание на существующий, по мнению НТС, сценарий — по нему до конца года бензин в рознице может подорожать на 14%.

— Цифровая порука — Бизнес предложил создать в России институт IT-омбудсмена. Инициативу выдвинула Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Предложение включили в проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли, сообщили "Известиям" в организации.

— Билетная школа — В городском общественном транспорте предлагают ввести единые бесплатные проездные для детей до 16 лет. Как выяснили "Известия", такую законодательную инициативу намерен внести в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев.

— Привит из России — Пандемия нанесла урон экономикам стран мира, в особенности пострадали сферы, связанные с туризмом. Надеждой для многих государств восстановить турпоток стала программа вакцинации. А некоторые уже согласны принимать и привитых интуристов.

— Изобразили жертву – В пандемический 2020 год количество атак на счета клиентов кредитных организаций выросло на 88% по сравнению с 2019-м. Во многом это связано с переходом в дистанционный формат банковского обслуживания, торговли, а также господдержки.

— Мыть или не мыть — Услуги управляющих компаний (УК) по содержанию многоквартирных домов в России могут подорожать до 50%, предупредили в отрасли. Таково вероятное последствие ввода новых санитарных правил и норм, утвержденных в январе 2021 года. Они предусматривают ежедневную влажную уборку подъездов с использованием моющих средств.

— Требует диализа — По данным американских ученых, 24-57% госпитализаций с COVID-19 сопровождается острым повреждением почек. В отделениях интенсивной терапии этот показатель доходит до 61-78%. Специалисты предполагают, что осложнение носит постоянный характер, то есть речь о хронической почечной недостаточности.

РБК daily

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— Субъекты угодили в краткосрочную кредитную ловушку — В 2020 году регионы России впервые за три года взяли новые кредиты из федерального бюджета. В 2021 году их придется рефинансировать, но банки — в первую очередь Сбербанк — не готовы кредитовать на длительный срок, пишет АКРА.

— Преемника Белозерцева рекрутируют из "школы губернаторов" — Наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области является сенатор Олег Мельниченко, утверждают источники РБК. В верхней палате он представляет законодательную власть этой области.

— Приложения на чрезвычайном положении — ЦБ предупредил о появлении группировки хакеров, изучающей уязвимости мобильных приложений банков. Он привел два примера взлома — с хищением данных и денег. Популярность в пандемию приобрели и вирусы-шпионы в рассылках по компаниям.

— Георгию Беджамову грозит двойное банкротство — Против признанного банкротом в России бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова инициируют аналогичный процесс в Великобритании. Финансовый управляющий его банкротством хочет добраться до имущества экс-банкира за рубежом.

— Надо сделать предсказуемую цену на бензин — Заместитель министра энергетики Павел Сорокин рассказал РБК, почему России не грозит повторение топливного кризиса 2018 года, из-за чего бензин на АЗС не дешевеет вслед за ценами на нефть, но и не дорожает так же быстро при их восстановлении.

— В сценарии возвращаются купюры — По прогнозу Банка России, в течение пяти лет наличность в обращении может вырасти на 19,4%. При этом регулятор не уверен, что деньги, снятые населением в пандемию, полностью вернутся в банки.