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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Серпастый, соцсетястый — При регистрации новых аккаунтов будут спрашивать паспорт — Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту.

— Протекционизму не за что уцепиться — Способы принудить госкомпании к импортозамещению ищут всем форумом "Госзаказ" — Выполнение госкомпаниями минимальной доли закупок у отечественных производителей столкнулось с проблемами, признали в среду, 24 марта, участники форума "Госзаказ".

— Никаких инженервов не хватит — Российские строители могут потерять долю рынка инжиниринга в нефтегазовом секторе — Российский рынок инжиниринга и строительства в ближайшие годы будет активно расти, но драйвером в этом секторе вместо трубопроводного строительства и модернизации НПЗ станет развитие глубокой переработки и крупнотоннажного сжижения газа, считают аналитики Vygon Consulting.

— Камеры отрезают пути отходов — Инициированы карающие поправки к КоАП для борьбы с мусором — Мосгордума приняла проект поправок к КоАП РФ по введению новой системы наказаний за "сброс (выгрузку) из транспортного средства" мусора на обочинах дорог и в лесу.

— Госаудиторы прошлись по деревне — Счетная палата пересчитала проблемы развития сельских территорий — Недофинансированность госпрограммы комплексного развития сельских территорий, о которой часто говорят в Минсельхозе и в Госдуме,— лишь одна из проблем госполитики в этой сфере.

— Вирус отсрочил банкротства — Пандемия сократила число случаев несостоятельности бизнеса — На фоне пандемии количество банкротств в странах зоны евро (как и в России) в 2020 году резко сократилось, говорится в обзоре международной страховой группы Coface.

— Нежелательные контрагенты — Мониторинг санкций — По данным онлайн-сервиса оценки комплаенс-рисков "Контур.Призма" СКБ "Контур", санкционные списки компаний есть больше чем у 20 государств и международных организаций, самые объемные из них — у Мальты, Украины, США, Канады и Джерси, тогда как в списки Нидерландов входят лишь семь лиц, Люксембурга, Ливана и Азербайджана — пять, а короче всего он у Латвии: в нем один пункт.

— Единая Госдума — Вячеслав Володин и члены его команды сохранят свои позиции в новом парламенте — Руководящий состав Госдумы не претерпит больших изменений в случае переизбрания входящих в него депутатов, утверждают источники "Ъ".

— Самовыдвиженцы вышли из моды — Кандидаты в губернаторы от "Единой России" не будут скрывать свою партийную принадлежность — Кандидаты в губернаторы от "Единой России" (ЕР) в этом году не пойдут на выборы самовыдвиженцами.

— Пенза зависла между прошлым и будущим — После ареста губернатора область остается даже без временного руководителя — Пензенская область неожиданно оказалась в ситуации безвластия.

— "Я не жилец, это точно" — Борис Шпигель поделился версией своего уголовного преследования — Правозащитник Марина Литвинович, посетив в ИВС главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, арестованного по обвинению в даче взяток экс-губернатору Пензенской области, задала ему несколько вопросов от "Ъ".

— Сядем, к гадалке не ходи — Похитители генерала ФСБ получили пять миллионов долларов и 10 лет — Как стало известно "Ъ", вступил в силу вынесенный в Московской области приговор по скандальному уголовному делу о похищении генерал-майора ФСБ в отставке Александра Пастушкова.

— По делу Falcon у следствия есть предложение — СКР намерен прекратить расследование катастрофы — Как стало известно "Ъ", следователи СКР предложили прекратить уголовное преследование подозреваемых по громкому делу о крушении в 2014 году Falcon 50, в результате которого погибли члены экипажа и находившийся на борту президент Total Кристоф де Маржери.

— Бесприемная кампания — Минздрав не смог купить лекарства для ВИЧ-положительных детей — В Коалиции по готовности к лечению предупредили, что в России может возникнуть острый дефицит детских антиретровирусных препаратов.

— Подростки не идут на дело — В России снижается уровень преступности среди малолетних — Минпросвещения и МВД объявили о снижении числа преступлений, совершенных подростками в 2020 году, на 11,5%.

— Конституционный суд призвал задуматься о лицах без гражданства — Формальный подход к их выдворению признан неверным — Конституционный суд (КС) вынес определение по жалобе Евгения Кима — человека, который был лишен гражданства РФ из-за судимости по "экстремистской" статье.

— Джо Байден пропустил ракеты мимо ушей — Северная Корея посылает США сигналы к переговорам стрельбой в море — В преддверии обнародования новой стратегии США в отношении КНДР Пхеньян провел первые ракетные испытания после прихода к власти администрации Джо Байдена.

— Депрессивный блок НАТО — В альянсе констатировали невозможность скорого налаживания отношений с Россией — Отношения НАТО с Россией остаются и в обозримом будущем будут оставаться сложными.

— Сны Израилевы — По итогам выборов Биньямин Нетаньяху может позвать в коалицию арабскую партию — Получит ли Израиль правительство по итогам четвертых за два года досрочных выборов в Кнессет, видимо, станет ясно не раньше мая, а то и июня.

— Долговые мигранты — Микрофинансовые организации присматриваются к новым клиентам — Крупные игроки микрофинансового рынка начинают проявлять интерес к сегменту займов для нерезидентов.

— Льготы глубокой переработки — ЛУКОЙЛ почти окупит затраты на улучшение своего НПЗ — ЛУКОЙЛу удалось привлечь неожиданную господдержку для модернизации своего Нижегородского НПЗ.

— Ударные стройки коллективизма — Девелоперы привлекают паевые инвестиции — Девелоперские компании ищут альтернативные варианты получения средств на новые проекты.

— Эмитация роста карт — Выпущенные кредитки все чаще остаются неактивированными — Общее количество активных кредитных карт Сбербанка за 2020 год снизилось более чем на 6%, до 15 миллионов.

"Дивидендам "Норникеля" предложили обновиться — "Интеррос" настаивает на снижении выплат — "Интеррос" Владимира Потанина неожиданно предложил досрочно завершить действие соглашения акционеров ГМК "Норильский никель" в нынешнем виде, пересмотрев дивидендную политику компании.

— Размещений меньше среднего — Облигации МСП бьются между льготами и ограничениями — Национальное рейтинговое агентство (НРА) ожидает роста объема размещенных облигаций компаний малого и среднего бизнеса в 1,65 раза в течение трех лет.

— Медицинская страховка не покроет ремонт — Частным клиникам уточняют правила расходования государственных средств — Частные клиники, рассчитывавшие возместить капзатраты за счет остатков средств, получаемых от Федерального фонда обязательного медстрахования (ФФОМС), скорее всего, не смогут этого сделать.

— Просмотры улетели в трубу — YouTube сравнялся по выручке в России с соцсетями — Российский рынок легальных видеосервисов по итогам 2020 года вырос на 50,4%, а расстановка сил на нем изменилась, следует из данных J'son & Partners Consulting.

— Административный биоресурс — В борьбе за свои участки рыбопромышленники дошли до парламента — Рыбодобытчики опасаются серьезного передела на рынке.

— Ozon получит по услугам — Площадка запустила новую вертикаль — Онлайн-ритейлер Ozon выходит на рынок онлайн-заказа услуг.

— "Весной мы готовились к войне" — Гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев об адаптации ритейлеров к кризису.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Цифровые следы москвичей объединят в систему — ДИТ заказал апгрейд платформы анализа поведения интернет-пользователей — Новым функционалом планируется оснастить информационную систему СТАТС, запущенную в 2017 году, изначально она была предназначена для анализа поведения посетителей онлайн-порталов и сервисов правительства Москвы.

— Андрей Турчак отправит в Госдуму людей из своего окружения — В исполкоме "Единой России" отбирают кандидатов на праймериз из собственных рядов — Как рассказал "Ведомостям" источник, близкий к администрации президента, руководство "Единой России" по согласованию со Старой площадью намеревается продвинуть в Госдуму нескольких партфункционеров, до сих пор не имевших депутатских мандатов – в частности, из нынешнего руководства центрального исполкома.

— Четвертые за два года парламентские выборы в Израиле не выявили победителя — Но у Биньямина Нетаньяху есть шансы образовать правительство — 23 марта в Израиле состоялись очередные выборы в кнессет – уже четвертые за два года.

— Недостоверную информацию о преступлениях разрешили блокировать вне суда — Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет внесудебную блокировку сайтов с недостоверной информацией, содержащей обвинения людей в преступлении и этим порочащей их честь и достоинство.

— СП: основными получателями льготной сельской ипотеки оказались горожане — На заемщиков из числа работников агропромышленного комплекса пришлось меньше 5% кредитов — Льготная сельская ипотека, введенная в прошлом году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", пока себя не оправдала: для жителей как минимум 14 регионов она оказалась недоступной.

— Банкротства по-новому: страховщики разругались с арбитражными управляющими — Страховать ответственность арбитражных управляющих никто не хочет — До истечения назначенного президентом срока для доработки законопроекта о банкротстве остается меньше месяца (Владимир Путин поручил правительству завершить доработку и согласование документа к 20 апреля 2021 года), и споры и конфликты вокруг него только нарастают.

— Банк России собирается запустить зеленую ипотеку — Речь идет о льготных кредитах на покупку квартир в энергоэффективных домах — "Каждый человек должен иметь возможность поучаствовать в ответственном инвестировании, и первая цель Банка России – предоставить инструментарий для этого", – заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на XVI международном финансовом форуме НФА.

— "Газпрому" навязывают СПГ-завод на Ямале — Экономика проекта мощностью 20 млн т в год сомнительна, предупреждают эксперты — Правительство РФ хочет закрепить под производство сжиженного природного газа (СПГ) некоторые участки недр, в том числе месторождения Тамбейского кластера "Газпрома" на Ямале, сообщается в долгосрочной Стратегии развития производства СПГ в России (опубликована 22 марта).

— Пилотный проект по маркировке антисептиков начнется в мае — На этом настояли производители — Пилотный проект по маркировке антисептиков должен начаться 15 мая 2021 года и продлиться до 21 августа 2022 года.

— "Яндекс.Драйв": аудитория сервиса повзрослела и меньше нарушает ПДД — Другие каршеринги столицы с этим согласны.

— Ритейлер "О"кей" выставил на продажу непрофильные активы — Он может выручить за них 4,5 миллиарда рублей — "О"кей" выставила на продажу ряд участков, на которых ритейлер планировал строительство объектов коммерческой недвижимости, следует из презентации компании инвесторам.

— Lamborghini и Porsche докатились до TikTok — Премиум-бренды стараются привлечь внимание богатеющих зумеров — В конце прошлого года сразу несколько производителей автомобилей класса люкс зарегистрировались в TikTok.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Естественный отбор — У чиновников будут забирать через суд сомнительные накопления — Чемодан денег, найденный у чиновника под кроватью, будет сдан в казну, если столоначальник не сможет внятно объяснить, откуда взялось богатство.

— Русско-турецкая волна — Почему курс рубля снова снизился — Вторая половина марта обернулась для рубля очередным снижением: только за последнюю неделю курсы доллара и евро выросли на 3-4 рубля

— Карьера обеспечена — Новые субсидии бизнесу помогут безработным — "Российская газета" публикует постановление правительства, благодаря которому любая организация сможет получить за трудоустройство одного безработного человека в среднем около 50 тысяч рублей.

— Вы с докладом? Проходите… — Правительство России поддержало и закрепило своим постановлением важные перемены в системе государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров.

— Молодежь учится и остается — Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом и миграцию в Новгородской области — В Новгородскую область стали приезжать из всех регионов и даже из-за границы — работать и жить, в регионе вырос уровень образования, идет большая работа по сохранению Новгородского кремля.

— Под охраной гвардейцев — В Росгвардии созданы новые центры боевой подготовки и появятся замполиты — На расширенном заседании итоговой коллегии Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов сообщил о формировании новых военных округов войск национальной гвардии, о реорганизации и создании частей и подразделений, о принятии на вооружение новых видов оружия и техники.

— Все для избирателя — Действующий созыв Центризбиркома провел последнее заседание — За пять лет Центризбирком вместе с регионами провел более 36 тысяч выборов.

— Служить без опаски — Госзащиту получат сотрудники Службы внешней разведки, минобороны и Росгвардии — Перечень лиц, подлежащих государственной защите, будет значительно расширен.

— Бонус за спорт — Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за фитнес — Каждый работающий россиянин сможет вернуть из трат на фитнес и спорт до 15600 рублей в год.

— Под флагом Эллады — Михаил Мишустин прибыл в Грецию на празднование 200-летия независимости — 24 марта премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Грецию.

— Тариф с двойным дном — В Генпрокуратуре рассказали о тотальных проверках ЖКХ по стране — По поручению Генпрокурора Игоря Краснова по всей стране прошли проверки тарифов на горячее и холодное водоснабжение для населения, включая подогрев воды.

— Размен имеет значение — Банк России запустит сбор монет у населения — Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы.

— Командовать фасадом — Минстрой определит, как признать дом изношенным — Какие дома могут считаться ветхими, будет определять минстрой.

— Квотум доверия — Ужесточается контроль товаров при госзакупках — США на фоне новых санкций могут разорвать ряд контрактов без предупреждения российской стороны.

— Переправили бюджеты — Хуснуллин рассказал о постройке моста через Лену в Якутии — Проект строительства моста через реку Лена в Якутии будет наполовину профинансирован государством.

— Приземлили — Силовики задержали мэра Майкопа — 24 марта был задержан 56-летний мэр столицы Адыгеи Андрей Гетманов.

— Путь алкоголя — Число заявок на ввоз алкоголя в Россию бьет все рекорды — Таможенные органы фиксируют увеличение спроса на акцизные марки на алкоголь: выданных с начала года марок хватит, чтобы ввезти почти по три бутылки на каждого россиянина.

— Въезд свободный, но платный — Группа экспертов предложила ввести для фур экологический сбор вместо пропусков на МКАД — Только-только москвичи почувствовали свободу передвижения без фур на дорогах, как уже прозвучало предложение заменить пропуска для тяжелых грузовиков на оплату проезда.

— Явка с паролем — Все согласия на обработку личных данных соберут на одной платформе — Роскомнадзор готовит интернет-платформу, на которой каждый гражданин сможет отследить, кому и когда он дал согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

— Где наболело — Раз в месяц регионы будут выбирать лучшую поликлинику — С 1 июля регионы будут ежемесячно cоставлять рейтинги лучших и худших поликлиник и больниц, а также информировать об этом граждан.

— Непутевая машина — Названы главные риски при покупке автомобилей — Финансовый университет при правительстве России провел большое исследование: какие сегодня существуют юридические риски при покупке машин.

— Глаз да глаз за паводком — МЧС привлечет дополнительно 50 спутников — C 10 апреля МЧС будет получать дополнительную информацию по паводкам с 50 спутников.

— Домой без квот — Кого признают репатриантом — Форум переселенческих организаций и Институт стран СНГ настаивают на пересмотре понятий "соотечественник" и "переселенец".

— Берут на испуг — Депутаты предлагают сажать тех, кто кулаками выбивает долги — Группа депутатов внесла в Госдуму важный для очень многих законопроект. Он предусматривает уголовную ответственность коллекторов за незаконные действия при истребовании долгов с граждан.

— Маньяк не сдержал слов — Осужденным после отсидки могут запретить приближаться к потерпевшим — Осужденных за особо тяжкие преступления могут ограничить в правах, запретив им приближаться к людям, пострадавшим от их действий.

— Спецтариф "Такси" — Для таксомоторов предложили ввести особые расценки ОСАГО — Тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для такси нужно рассчитывать исходя из количества произошедших аварий, считают представители таксомоторного рынка.

— Мосгордума увеличила возраст молодых семей до 35 лет для выплаты пособия при рождении ребенка — Депутаты Московской городской думы вчера приняли закон, в котором увеличен возраст молодых родителей до 35 лет.

— Проверки на дорогах — В МВД не собираются упразднять транспортную полицию — Информация о планах упразднить транспортную полицию не подтвердилась.

— Кто как обзывает, тот так и отбывает — Писателя могут отправить в тюрьму на три года за оскорбление президента Польши в "Фейсбуке" — Польша — восточноевропейская "страна победившей демократии" и член подчеркнуто защищающего права человека по всему миру Евросоюза — продемонстрировала очередной пример весьма фривольного отношения к проявлениям свободы слова среди собственных граждан.

— Шимпанзе на связи — Шимпанзе в чешском сафари-парке Двур Кралове и зоопарке Брно теперь активно связываются между собой с помощью приложения для онлайн-созвона Zoom.

— Меркель извинилась за Пасху — После того, как на канцлера ФРГ Ангелу Меркель обрушился шквал критики из-за планов увеличить пасхальные каникулы с трех до пяти дней и ввести на это время "небывало жесткий карантин", глава немецкого правительства отменила решение, принятое всего два дня назад на совещании с премьерами земель.

— Дом и годы — По месту прописки можно судить о длительности жизни — кажи мне, где ты живешь, и я скажу, сколько лет ты проживешь.

— Бразилия обновила рекорд смертности — Менее чем за месяц суточная смертность от коронавируса в Бразилии выросла в два раза.

— Дорогой сосед — Китай попросил не искать антиамериканского заговора за визитом главы МИД России Сергея Лаврова — В Китае попросили не искать антиамериканского заговора за кулисами состоявшегося 22-23 марта визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНР.

— Обедать дешевле в Ульяновске — Маркетологи сравнили цены в городах России, Италии и Беларуси — Эксперты сделали очередной замер цен на суточный рацион россиян.

— QR-код от домофона — В области открылись первые пункты помощи больным деменцией — Жители Подмосковья могут стать участниками социального проекта "Помоги мне вернуться домой".

— "Лайково" дождется лайков — Обманутых дольщиков становится все меньше — За несколько лет число обманутых дольщиков в Подмосковье удалось сократить со 108 тысяч до 40 тысяч человек.

— Конкурсные работы — Еще у двух колледжей появятся партнеры-работодатели — В области появятся еще два брендированных колледжа, которые будут готовить кадры для конкретных предприятий.

— Полна коробочка — На контейнерных площадках поставят видеокамеры — Следить за состоянием контейнерных площадок в Подмосковье будут видеокамеры.

— Анализ и прогресс — Лабораторную службу ждет реформа — Объединить лаборатории нескольких больниц в одну общую сеть попробуют в Подмосковье в виде эксперимента.

— Прибыло здоровье — В регион доставили еще 115 тысяч доз вакцины от COVID-19 — Еще 115 тысяч доз вакцины от коронавируса доставлены в медицинские учреждения Подмосковья, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, уточнив, что в общей сложности область получила уже больше 530 тысяч доз "Спутника V".

— Фитнес для носорога — Росгосцирк взвесит своих животных после карантина — Провести контрольные взвешивания большинства своих животных, участвующих в представлениях, планирует Росгосцирк.

— Сухой остаток — В Крыму готовят иск по возмещению ущерба от устроенной Киевом водной блокады — Иск против украинских властей о возмещении ущерба от водной блокады полуострова за перекрытие Северо-Крымского канала власти республики подадут в один из крымских судов в первом полугодии этого года.

— Министры с приставкой — Пензенский кабмин отправлен в отставку — В среду правительство Пензенской области в полном составе было отправлено в отставку вслед за губернатором Белозерцевым, который официально лишился должности в связи с утратой доверия.

— Работа с доплатой — Самарские депутаты просят внести поправки в закон о социальной госпомощи — В среду самарские депутаты направили обращение к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением подготовить изменения в Закон N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", чтобы подрабатывающие летом подростки от 14 до 17 лет — из неполных семей, дети-сироты, а также ребята с инвалидностью — могли рассчитывать одновременно на свои зарплаты и доплаты к пенсии.

— Не пропавшие без вести — Под Воронежем нашли неизвестную братскую могилу времен Великой Отечественной — Администрация сельского поселения в Воронежской области оформила паспорт на новую братскую могилу с красноармейцами, погибшими в 1943 году.

— Бомба для выпускного?— В Сочи ФСБ задержала 14-летнего подростка, готовившего взрыв в лицее — В среду в Сочи был помещен в изолятор временного содержания 14-летний подросток, который, как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, планировал взрыв в родном лицее.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— По всей видимости: бизнес заявил о планах поднять цены на очки на 10-15% — Подорожание возможно из-за изменений в налогообложении таких товаров, предупредили в отрасли — Бизнес предупредил о возможном подорожании очков, в том числе оптических, на 10-15%.

— Крипта мира: рынок NFT-токенов составил восемь миллиардов долларов — С объектов искусства сфера их применения может расшириться до сектора авторских прав, договоров и подтверждения личности — Общая капитализация рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) по итогам 2020 года составила восемь миллиардов долларов, что в 56 раз выше, чем в 2019-м.

— Разговор на миллион: как отличить психологов от мошенников — В Тамбовской области женщина заплатила невероятную цену за помощь "специалистов" — Жительница Тамбовской области заплатила за психологическую помощь по телефону почти два миллиона рублей.

— "К концу года у всех будет иммунитет, однако вопрос — какой ценой" — Вирусолог Альберт Ризванов — о важности вакцинации, Т-клеточной защите и новых штаммах коронавируса.

— Фаза отдыха: куда поедут россияне на майские праздники — Туры в Турцию подорожали на 50%, по нашей стране — на 10-30% — В отличие от прошлого года, в этом у россиян появилась возможность съездить на майские праздники за границу.

— Черный код: в процессорах Intel нашли две критические уязвимости — В некоторых случаях скрытые функции устройств могут служить для несанкционированного перехвата управления компьютером — В процессорах Intel обнаружили две новые уязвимости.

— Бумажные тигры: россияне на всякий случай держат наличные при себе — Количество банкнот в обороте приближается к угрожающему — Объем наличных денег в России превысил 13 триллионов рублей.

— Ход быком: малый бизнес первым почувствовал на себе ужесточение политики ЦБ — Повышение ключевой ставки нивелирует выгоду от спецпрограммы кредитования для некрупных компаний — Малый и средний бизнес пострадал от повышения ключевой ставки — этот шаг Центробанка нивелирует выгоду от субсидированных займов для МСП.

— Подарок из-за океана: как триллионы Байдена помогут мировой экономике — Краткосрочный выигрыш, однако, грозит обернуться тяжелым похмельем как для США, так и для всего глобального рынка — Правительство США готовит очередной рекордный по своим масштабам план поддержки экономики.

— В сирийской провинции Алеппо началась вакцинация детей от полиомиелита — В Алеппо впервые после войны стали проводить бесплатную вакцинацию детей от полиомиелита.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Ликвидаторы свалок подведены под общий знаменатель — Минприроды и РЭО унифицируют подходы к рекультивации мусорных полигонов — Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды разработать сметы для оценки затрат на рекультивацию несанкционированных свалок, исходя из их площади и накопленных отходов.

— Сельская ипотека оказалась наполовину городской — Счетная палата проанализировала эффективность госпрограммы по улучшению условий жизни в деревнях — Для сельских жителей 14 регионов льготная ипотека практически недоступна, пришла к выводу Счетная палата.

— Остаточные симптомы глобального значения — Какими будут долгосрочные экономические последствия пандемии коронавируса — Экономист Бранко Миланович считает, что пандемия COVID-19 спровоцировала изменения, которые останутся в силе и после победы над вирусом.

— Суэцкий кризис ценой 160 миллионов долларов — Севший на мель контейнеровоз спровоцировал мировой рост цен на нефть — Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда с более чем 10 миллионами баррелей нефти, из них 26% приходится на поставки из России.

— Личный кабинет вместо общего банкомата — Крупнейший российский банк сократил число устройств по выдаче наличных — Сбербанк в 2020 году снизил число банкоматов почти на 10%.

— Банкиров ждут трудные здоровые времена — Эксперты НКР представили прогноз развития банковского сектора в 2021 году — Банки в 2021 году могут недосчитаться 400 миллиардов рублей доходов, которые они заработали в прошлом году на росте котировок и ослаблении рубля.

— Жевательный импульс сошел на нет — Nielsen IQ зафиксировала в россии существенное падение спроса на жвачку — Жевательная резинка оказалась самым пострадавшим в пандемию продуктом из кондитерских изделий: ее продажи не восстановились даже после отмены режима самоизоляции.

— Целлюлоза отправилась на упаковку — Крупнейшие книгоиздатели сообщили о дефиците офсетной бумаги — Из-за дефицита офсетной бумаги книги уже в этом году могут подорожать, по оценке группы "Эксмо-АСТ", на 20%.

— Инвестиционный бум: количество и качество — Рекордный рост числа розничных инвесторов пока не оказывает заметного влияния на экономику, но создает необходимость более серьезной защиты физлиц от необдуманных вложений.

— "Миф, что фондовый рынок исключительно для профессионалов, рушится" — О ситуации и трендах в сегменте частных розничных инвестиций в России РБК+ рассказал заместитель начальника департамента розничных продуктов и премиального бизнеса Газпромбанка Артем Зотов.

— Бумажные игры — В 2020 году главным трендом на рынке частных инвестиций стал рост вложений в ценные бумаги — В этом году, прогнозируют эксперты, тенденция сохранится, но инвесторам придется быть более избирательными.