МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Правительство России принимает дополнительные меры по предотвращению роста цен, текущая инфляция в РФ носит немонетарный характер и борьба с ней исключительно повышением ключевой ставки ЦБ несет риски для инвестиций, считает министр экономического развития России Максим Решетников. Минэкономики дало прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года

Банк России в марте впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. Необходимость такого решения регулятор объяснил повышенным инфляционным давлением и восстановлением экономики быстрее ожиданий. Новое повышение ставки может произойти уже на ближайших заседаниях, предупреждали в ЦБ. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки до нейтрального уровня в 5-6% в текущем году может не потребоваться.

"Говоря про ставку, мы понимаем основания, которые были в основе этого решения, в то же время мы понимаем, что исключительно одной ставкой (нельзя – ред.) бороться с инфляцией, которая носит немонетарный характер, это инфляция, которая по большому счету импортирована с мировых продовольственных рынков. Если мы пойдем по такому пути, то ценой будет сокращение инвестиций, инвестиционного кредитования", — сказал Решетников журналистам на брифинге.

По его словам, очень важно наращивать совместные усилия, связанные с дополнительными мерами по сдерживанию инфляции. "Нам кажется, что все эти усилия, и мы уверены, повлияют на уровень инфляции внутри, поэтому это все надо учитывать при принятии решений по ставке. Мы с ЦБ находимся здесь в постоянном диалоге", — добавил министр. Центробанк предостерег частных инвесторов от покупки квалификации

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

В понедельник кабмин сообщил, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября. Продление соглашений обсуждается без изменения ценовых параметров. Кроме того, кабмин предложил ряд мер по поддержке производителей сахара и подсолнечного масла.