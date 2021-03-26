МОСКВА, 26 марта — ПРАЙМ. Родители, которые воспитывают детей без поддержки второго супруга, могут получить получат помощь от государства. Об этом говорится в списке поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с лидерами думских фракций.

"Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Предполагается, что дополнительная поддержка будет предоставляться в случае невыплаты вторым родителем алиментов и вовсе при отсутствии второго родителя.

Поручение адресовано российскому правительству, оно должно быть проработано совместно с Госдумой и региональными властями.

Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года.