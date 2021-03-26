2021-03-26T11:37:50+03:00
2021-03-26T11:37:50+03:00
2021-03-26T11:37:50+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210326/833326647.html
Путин поручил дополнительно поддержать родителей-одиночек
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Родители, которые воспитывают детей без поддержки второго супруга, могут получить получат помощь от государства. Об этом говорится в списке поручений президента России Владимира... ПРАЙМ, 26.03.2021
поддержка, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83298/90/832989081.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83298/90/832989081.jpg
https://1prime.ru/images/83298/90/832989080.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83298/90/832989080.jpg
https://1prime.ru/images/83298/90/832989068.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83298/90/832989068.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 марта — ПРАЙМ. Родители, которые воспитывают детей без поддержки второго супруга, могут получить получат помощь от государства. Об этом говорится в списке поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с лидерами думских фракций.
"Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Предполагается, что дополнительная поддержка будет предоставляться в случае невыплаты вторым родителем алиментов и вовсе при отсутствии второго родителя.
Поручение адресовано российскому правительству, оно должно быть проработано совместно с Госдумой и региональными властями.
Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года.