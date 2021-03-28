КАИР, 28 мар — ПРАЙМ. Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала. В Суэце высказались о причинах инцидента с севшим на мель кораблем

В субботу вечером источник рассказал РИА Новости, что снять с мели контейнеровоза планировали в ночь на воскресенье во время прилива. По его словам, корабль стал реагировать на работу буксиров.

"К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива", — сказал источник.

Другой источник в администрации канала заявил РИА Новости, что "информации, когда может быть сдвинуто судно, нет, однако для этого есть позитивные признаки".

В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

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