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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Все склады описаны — Минфин определился с архитектурой системы прослеживаемости товаров — Минфин опубликовал проект порядка работы в России системы прослеживаемости товаров — наряду с маркировкой, в большей степени рассчитанной на обеление розницы, теперь речь идет и об отслеживании движения товарных партий и прозрачности оптового рынка.

— Школа вживания — Президент предложил Минпросвещения поровнее рассадить детей мигрантов — Владимир Путин призвал к контролю за числом детей мигрантов в российских школах, чтобы не повторить европейский и американский опыт.

— Два СПГ пара — На второй проект НОВАТЭКа скинутся те же иностранные банки, что и на первый — "Ъ" стала известна примерная структура внешнего финансирования проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".

— Открыта регистрация на фейк — В рунете множатся поддельные сайты по продаже авиабилетов — Количество фейковых сайтов по продаже авиабилетов в марте выросло почти вдвое: эксперты по кибербезопасности зафиксировали более 700 подобных ресурсов.

— Минприроды смешало мусор и вторсырье — Региональных операторов наделяют полной властью над отходами — Минприроды подготовило два проекта постановлений правительства, существенно меняющих правила игры в сфере раздельного сбора и коммерческого учета твердых коммунальных отходов (ТКО).

— Земля и доля — Совет по кодификации не поддержал идеи Минсельхоза по вовлечению сельхозугодий в оборот — Идея Минсельхоза о признании невостребованных долей сельхозземель муниципальной собственностью по аналогии с бесхозяйными вещами — если собственник не найден, отказался от своих прав или право собственности до 2025 года не зарегистрировано — не нашла поддержки у Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

— От труда ждут больше гибкости — Мониторинг кадров — Большинство работников в России хотели бы сохранить возможность работать вне своего постоянного места несколько дней в неделю и по окончании пандемии, свидетельствуют результаты исследования BCG, The Network и hh.ru.

— Захар Прилепин вводит урны в Донбасс — Он хочет помочь россиянам ДНР и ЛНР проголосовать на думских выборах — Движение Захара Прилепина "За правду" на круглом столе во вторник предложило свои варианты организации голосования на выборах в Госдуму для граждан России, живущих на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

— Онлайн Россию не понять — В половине регионов страны ЕР сохранит на праймериз голосование бюллетенями — Почти половина регионов проведут праймериз "Единой России" в смешанном формате, когда помимо электронного голосования будет доступно и традиционное.

— Выборы без отрыва от ареста — Штаб Любови Соболь продолжает кампанию без кандидата — Власти Москвы отказали предвыборному штабу политика Любови Соболь в согласовании пикетов в ее поддержку как потенциального кандидата в Госдуму от Центрального округа столицы.

— Словам закон не писан — Депутаты пока не откликнулись на предложение обязать их исполнять предвыборные обещания — В Госдуме до сих пор не придумали, как юридически зафиксировать предвыборные обещания депутатов.

— Пенсионер и особо опасен — В Подмосковье обезврежен предполагаемый торговец оружием — Почти целый день бойцы четырех отрядов спецназа Росгвардии и МВД, располагавшие бронетехникой, не могли обезвредить обитателя коттеджа в подмосковном поселке Вешки 61-летнего Владимира Барданова.

— Вице-премьер пошел по этапу — Ставропольскому чиновнику нашлось дело в Москве — Сотрудники ФСБ и МВД задержали исполняющего обязанности заместителя главы правительства Ставропольского края Романа Петрашова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

— Миллиардер Захарченко не принял взятку в полтора миллиарда — Экс-полковник ГУЭБиПК утверждает, что не получил ни рубля за крышевание виртуальных счетов — Пресненский райсуд Москвы приступил к рассмотрению нового дела в отношении бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей.

— Подсудимый встал на лыжи — За неуважение к суду арестован обвиняемый в хищении миллиардов — Как стало известно "Ъ", в Москве за неуважение к суду арестован экс-глава оборонного ОАО "Промпоставка" Руслан Сулейманов.

— Немытые платят дважды — На трассах free flow запретят ездить с грязными номерами — Правительство РФ запретит водителям ездить с грязными или "умышленно скрытыми" номерами по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и другим трассам, на которых применяется система безбарьерного проезда free flow.

— В бой идут одни историки — Сенаторы обсудили с чиновниками недавнее прошлое и возможное будущее — Российская история должна стать главным оружием в "ментальной войне" с Западом — к такому выводу вчера пришли в Совете федерации.

— Для петербургских бездомных отменили прописку — Уставный суд расширил права граждан без определенного места жительства на получение соцпомощи — Уставный суд Петербурга своим последним решением перед предстоящей ликвидацией защитил права питерских бездомных.

— Вернемся к нашим уранам — Россия ищет пути сближения позиций США и Ирана по ядерной сделке — США планируют передать Ирану новые предложения по реанимации иранской ядерной сделки ("Совместного всеобъемлющего плана действий", СВПД).

— Запад закатывают за Восток — Китай и Иран наконец-то объединились против США — Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китаем и Ираном, подписанное в прошлую субботу, бросило новый вызов Вашингтону.

— Сербия любит ушами — Президента Вучича и его семью прослушивали как простых граждан — В Сербии с новой силой разгорается скандал с прослушиванием телефонных разговоров президента Александра Вучича и членов его семьи.

— Утильсбор на спецтехнику сдал назад — Правительство еще раз обдумает его размер — Как выяснил "Ъ", правительство решило уточнить размер повышения утильсбора на спецтехнику и вернет проект на доработку в Минпромторг.

— Тянем-ипотянем, вытянуть не можем — Ажиотажный спрос на ипотеку сменяется проблемами с платежами по кредитам — В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка

— Свинина очумела — Прогноз производства снижен из-за вспышек АЧС — Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в России приведут к заметному сокращению предложения на этом рынке.

— С золотом поступили по-тройски — Инвесторы сбрасывают унции тоннами — Международные инвесторы активно распродают золото: суммарные активы всех биржевых фондов опустились до десятимесячного минимума — 100 миллионов унций.

— НПФ выплывают с Кипра — Сергей Судариков переводит контроль над фондами поближе к родному "Региону" — Инвесткомпания (ИК) "Ленинградское адажио", принадлежащая через кипрский офшор бенефициару группы компаний (ГК) "Регион" Сергею Сударикову, поменяла структуру владения.

— Приложение, от которого невозможно отказаться — Samsung снабдила смартфоны пользователей неудаляемыми сервисами "Яндекса" — Samsung в ходе обновлений системы начала устанавливать на смартфоны пользователей отечественные приложения, ссылаясь на новые требования законодательства.

— Жилье на подлете — Компания Михаила Гуцериева намерена выкупить 40 гектаров у аэропорта Внуково — Девелоперы, опасаясь проблем согласования строительства жилых кварталов с Росавиацией, отказываются от покупки участков вблизи аэропортов.

— Москва нескладно строилась — Внутри МКАД возник дефицит логистических объектов — Переориентация москвичей на доставку продуктов и готовых блюд, рост доли скоропортящихся товаров в обороте ритейлеров привели к росту спроса на городские склады (urban logistic).

— "Одна из наших задач — развенчивать мифы" — Глава "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов о мусоре, сжиженном газе и малых атомных блоках.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Ростех" вышел из состава акционеров производителя антибиотиков "Синтез" — Долю госкорпорации в компании выкупила АФК "Система" — "Система" выкупила долю Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио", входит в ГК "Ростех") в производителе антибиотиков "Синтез".

— "Газпром нефть" будет строить дороги — Преимуществом компании станет низкая стоимость стройматериалов, считают эксперты — "Газпром нефть" создала специализированное предприятие "Газпромнефть – дорожное строительство", сообщила компания 30 марта.

— Третья волна COVID-19 в России все более вероятна — В соседней Европе она в самом разгаре — В России возможна третья волна COVID-19, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова 30 марта.

— Россияне Донбасса могут проголосовать в сентябре онлайн — Уже сейчас в регионе проживает почти полмиллиона граждан России — Предложения в ЦИК о расширении возможностей для голосования проживающих в непризнанных республиках Донбасса граждан России направит партия "Справедливая Россия – За правду".

— На праймериз "Единой России" за две недели выдвинулся 61 действующий депутат Госдумы — Среди них Адам Делимханов, Андрей Исаев и Павел Крашенинников — На праймериз "Единой России" для отбора кандидатов в Госдуму за две недели с начала регистрации выдвинулся 641 человек, зарегистрировано 400, в том числе 61 действующий депутат Госдумы.

— У инвесторов в иностранные бумаги хотят отобрать налоговые льготы — Зато их прибавят тем, кто увеличит вложения в акции и облигации российских эмитентов — В правительстве составили "Проект плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов".

— Осенью Россию захлестнет волна банкротств предприятий — Потому что мораторий закончился в январе, а дела о банкротстве рассматриваются 5–7 месяцев — Наибольшее количество банкротств, отложенных из-за введенного в период пандемии моратория, произойдет в III квартале 2021 г., прогнозируют авторы аналитического исследования компании Coface "Russia ViewPoint: макроэкономический и отраслевой обзор российского рынка".

— Анатолий Попов: "Мы удивляемся, когда клиенты приходят в офис" — Зампредседателя правления Сбербанка о технологичных способах поиска внешнеторговых партнеров для российского бизнеса

— Минпромторг видит рынок телекомоборудования на 44% российским — Ведомство представило план импортозамещения в отрасли связи — Целевые показатели Минпромторга отражены в презентации "Точки роста в электронной промышленности РФ", предоставленной "Ведомостям" главой департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василием Шпаком.

— Инспекторов по недвижимости оснащают видеорегистраторами — Москва закупает 200 носимых камер, чтобы дистанционно контролировать их работу — Московских чиновников, выявляющих самострой и другие нарушения в сфере недвижимости, снабдят миниатюрными видеокамерами, транслирующими онлайн-видео, – мера призвана сократить число злоупотреблений во время проверок.

— Глава "Моринформсистема-Агата" уйдет с поста 1 апреля — Это не связано с вхождением концерна в Корпорацию морского приборостроения — Крупнейший российский разработчик управляющих, боевых и информационных систем для ВМФ концерн "Моринформсистема-Агат" ("Моринсис-Агат") сменит руководителя.

— Шанс на чудо: небогатые россияне увлеклись криптовалютой — Цифровыми активами в России владеют в основном граждане со средними и низкими доходами — Только один из тысячи россиян сегодня владеет криптовалютой, свидетельствуют результаты исследования, проведенного платформой для обмена цифровых валют Binance.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Пропала взятка — При осуждении взяточника сумму взятки запрещено возвращать тому, кто ее принес — Первый кассационный суд общей юрисдикции запретил возвращать взятки тем, кто их принес.

— Кто пригонит волну — В Турции туристов ждет комендантский час — нас все равно не остановить?— Перед самым началом туристического сезона в Турции внезапно объявили об ужесточении карантинных мер в зонах повышенного риска.

— Какова химия — такова и жизнь — Почему стратегически важные для страны разработки остаются в колбе — От 80 до 100% катализаторов, полимеров, субстанций для производства лекарств, реактивы для исследований и многое другое мы закупаем за границей.

— Нагрузка на зону полиса — Фитнес могут включить в добровольное медстрахование — Предложение включить занятия фитнесом в полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) поступило в минздрав.

— ОСАГО с довеском — Автогражданке предлагают добавить новые функции — За упавшие на машины деревья и сосульки с крыш должны платить страховщики ОСАГО, равно как и за повреждения автомобиля из-за ям на дорогах.

— Не делить на своих и чужих — Владимир Путин: Нет ничего важнее укрепления гражданской идентичности — Не делить людей на своих и чужих призвал президент на заседании Совета по межнациональным отношениям.

— В поисках утраченного возрождения — В Москве открылась десятая Ближневосточная конференция Валдайского клуба — Во вторник в Москве открылась десятая Ближневосточная конференция, организованная международным дискуссионным клубом "Валдай" совместно с Институтом востоковедения РАН.

— Дело техники — Назначен новый глава Ростехнадзора — Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексея Алешина, который руководил ведомством с 2014 года, и назначил нового руководителя.

— Война за будущее — Алексей Пушков: История стала инструментом борьбы за мировой порядок — Дискуссии об истории ХХ века, роли СССР в тех или иных событиях Второй мировой войны имеют целью не только изучить прошлое.

— С морем пополам — Импортные товары могут подорожать из-за перебоев с грузовыми контейнерами — Товары, поступающие в Россию морем из Китая и Юго-Восточной Азии, подорожают из-за дефицита грузовых контейнеров.

— Плоды консультаций — Число абортов в России сократилось почти на 40% — Количество абортов за пять лет снизилось почти на 40%.

— Расходы в бак — Рекультивация "Красного Бора" будет стоить 10 миллиардов рублей — Рекультивируемый полигон "Красный Бор" уже не представляет опасности для жителей Петербурга и Ленинградской области.

— Поставят перед фрахтом — Вырастут ли тарифы на автоперевозки грузов — Грузовые автоперевозчики начали уведомлять заказчиков о повышении тарифов из-за роста издержек

— Гаражная амнистия — На прошлой неделе Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об упрощенном порядке регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса России, на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

— Собянин открыл новое производство эндопротезов на базе ФГУП "ЦИТО" — Уникальное производство протезно-ортопедических изделий и имплантов появилось в столице.

— Бой в Новых Вешках — В Подмосковье силовики ликвидировали вооруженного преступника — Штурм коттеджа в подмосковном поселке "Новые Вешки" (Мытищинский район) окончен.

— Из кожи вон лезет — Нормы содержания мышьяка в российской рыбе могут пересмотреть — России нужно менять нормы содержания мышьяка в рыбе.

— Цены усиленно питаются — Правительство продлило заморозку стоимости сахара и подсолнечного масла — Соглашения об установлении предельных цен на сахар продлеваются до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

— Бьют по точкам — Спутники фиксируют увеличение термоточек — предвестников пожаров — Пролетающие над Россией спутники заметили рост числа так называемых термоточек, способных вызвать природные пожары.

— Взялись за язык — Итоговое сочинение в школах перенесено на 15 апреля — Итоговое сочинение в школах перенесено с 5 на 15 апреля.

— Речные ценности — Владельцам домов около водоемов разрешат приватизировать землю — Разрешить приватизацию земли неподалеку от водоемов предлагает Росреестр.

— Неуязвимый "Ярс" — Барнаульскую дивизию РВСН оснащают современными ракетными комплексами — В Алтайском крае проходят крупные командно-штабные учения РВСН.

— Экспертиза рядом — СК открывает новый центр на юге страны — Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, темой которого стала организация работы Судебно-Экспертного центра СК, будущая работа создаваемого структурного подразделения для связи с гражданами — Информационного центра.

— Загородительные тарифы — Во сколько может обойтись покупка дачи — Купить дачу или загородный дом в 2021 году намерены 6% российских семей.

— Давши слово, держи… — КС РФ подтвердил законность штрафов за нарушение сроков госконтракта — Конституционный суд РФ счел законной практику привлечения компаний — подрядчиков или исполнителей госконтрактов к административной ответственности, если нарушение сроков их исполнения привело к причинению существенного вреда интересам общества и государства.

— Камерная обстановка — Выставки и форумы не спешат в офлайн — Деловые мероприятия постепенно возвращаются в нашу жизнь, но не так быстро, как хотелось бы, люди все еще опасаются коронавируса, а многие участники не могут приехать из-за ограничений.

— Дикий приказ из интернета — Следственный комитет проверяет, почему дети порезались в школе — В поле зрения Следственного комитета РФ опять попал молодежный интернет-сервис TikTok.

— Без штрафа и упрека — Банк России продлил часть рекомендаций по поддержке заемщиков — Банк России в очередной раз продлил рекомендации банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу заемщикам, которые просят о реструктуризации кредитов и займов.

— "Цифра" переходит границы невозможности — Умную квартиру в Ханты-Мансийске оборудовали для Ирины Башмаковой, которая с 16 лет вынуждена передвигаться на коляске.

— "Зайка" и коляска мечты — Роман Аранин знает о колясках не понаслышке — Семнадцать лет назад, летая на параплане, он упал с 30-метровой высоты.

— Слух проверят даже в Антарктиде — Самарские ученые-медики придумали, как можно быстро и качественно в дистанционном формате проверить слух пациентов.

— Брюки стали ближе — Теперь швеи на фабрике спецодежды "Славянка Текстиль" во Владимирской области занимаются только пошивом изделий.

— Разделяй и здравствуй — В Перми на мусорном полигоне решили построить экологический технопарк.

— Банкиры из тени — Экс-полковник Захарченко не признал вину в миллиардной взятке — Во вторник, 30 марта, в Пресненском суде Москвы начались слушания по существу нового дела о взятках бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

— Отработают вину — Водителей-нарушителей стали отправлять работать на кладбище — Житель Подмосковья, неудачно припарковавшийся в Москве, неожиданно оказался на кладбище.

— Ослепили дрон — Комплексы РЭБ применили против беспилотников — Комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и "Житель" на учениях доказали свою эффективность против атак ударных беспилотников.

— Подставные кредиты — Столичные банкиры получили до восьми лет колонии за миллиардные хищения — Мещанский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей банка ООО КБ "Транспортный", признав их виновными в хищении более 21,8 миллиарда рублей.

— Сдать отца, донести на мать — Маховик следствия по протестам у Капитолия углубил раскол Америки — Американец Гаррет Миллер ни слова не сказал правоохранителям, ворвавшимся в его дом в Далласе (штат Техас) и арестовавшим его по подозрению в участии в протестах у Капитолия в столице США.

— В очередь за европайком — Старый Свет накрыла волна бедности, вызванная пандемией — Мировая экономика переживает самую сильную рецессию за 90 лет, и, как это обычно и бывает, больше всего от кризиса пострадали наиболее уязвимые слои общества.

— Музей для брекзита — Сторонники выхода из Евросоюза хотят увековечить память о беспрецедентной битве за самостийность Соединенного Королевства, в которой победа досталась тем, кто решил взять управление страной в свои руки.

— Сам себе субъект — Объект или субъект? Это вопрос в международных отношениях — один из определяющих — Круг субъектов, то есть тех, кто определяет основные направления развития мировой политики, всегда был ограничен.

— Рецепт от Гамлета — Владимир Легойда: Испытания как способ "повернуть глаза зрачками в душу" — На самые острые вопросы "РГ" как всегда отвечает известный церковный интеллектуал, глава Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Арбузам не хватает рук — Даже на повышенную зарплату сегодня трудно найти работников в поле — Астраханская область потеряет 70 процентов овощей и бахчевых из-за дефицита рабочих рук, подсчитал потери Минсельхоз региона.

— Как пить дать — Путевки на курортах Кавминвод могут подорожать из-за роста цен на минералку — На курортах Кавказских Минеральных Вод повысят цену на минеральную воду для здравниц.

— Адмиралу вернут дом — В Мордовии восстановят усадьбу Федора Ушакова — Разрушенную в годы революции усадьбу адмирала Федора Ушакова восстановят в Темниковском районе Мордовии.

— Действовали в рамках закона — Суд оправдал обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере — Петрозаводский городской суд оправдал экс-руководителя Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и исполняющую обязанности главы ведомства, а в прошлом его заместителя — Людмилу Котович — по уголовному делу, связанному с гибелью 14 подростков на Сямозере.

— Все ли дело в алкоголе?— В Татарстане выясняют обстоятельства взрыва газа в жилом доме — Следователи восстанавливают картину взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в татарстанском городе Зеленодольск.

— Нефтяной след — Задержан уже второй зампред правительства Ставрополья — В Ставрополе задержали еще одного заместителя главы края, второго за последний месяц.

— Физкульт-ответ — В России заработает цифровая спортивная платформа — В России может появиться цифровая спортивная экосистема, которая объединит государственные и частные онлайн-сервисы.

— Первый взгляд на Samsung Galaxy A32 — Из года в год компания Samsung не изменяет себе — сначала выпускаются флагманские аппараты вроде серии Galaxy S, а потом на "арену" выходят модели попроще — серия Galaxy A.

— Дроны смогут забирать грузы прямо на лету — Группа американских ученых разработала дрон, который может брать грузы прямо на ходу.

— Российские игры активно идут на экспорт — Российская игровая индустрия переживает настоящий бум — в последние годы она прирастает на 11-15% в год, а в 2020 году рост составил целых 20%, рассказал "РГ" Сергей Гимельрейх, популяризатор игр, основатель сообщества игровых разработчиков "Индикатор".

— LG может прекратить выпускать смартфоны — Судя по всему, одним игроком на глобальном рынке смартфонов может стать меньше: южнокорейские СМИ уже второй раз сообщили о планах компании LG Electronics отказаться от выпуска мобильных устройств.

— Гонка в цифре — Прорывы в науке и промышленности невозможны без суперкомпьютеров — Как не отстать в гонке суперкомпьютеров от ведущих мировых держав? Об этом "РГ" рассказал академик РАН Игорь Каляев, председатель Совета по приоритетному направлению Стратегии научно-технологического развития РФ.

— За ценой постоим — Открылись Королёвские чтения — В составе нашей орбитальной группировки сейчас более 150 аппаратов — гражданских и военных.

— Связь без прослушки — Новые полевые радиостанции нельзя запеленговать, прослушать или заглушить — Более 1,7 тысяч цифровых портативных радиостанций шестого поколения Р-187-П1 "Азарт" (получивших в армии обозначение "Азарт-П1") переданы по гособоронзаказу в войска Южного военного округа.

— Следы остаются всегда — В Московской области начался процесс по делу об убийстве 18-летней давности — В Люберецком суде Московской области начинается очень серьезный судебный процесс над гражданами, которых Следственный комитет РФ считает разбойниками и убийцами честных коммерсантов.

— Ничто не забыто — В Москве представили книгу о военных преступлениях на Украине — В Москве в понедельник прошла презентация книги члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева и депутата Госдумы Дмитрия Саблина "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Защитный слиток: в 2020 году россияне скупили 5 т золота — Тренд на такие вложения продолжится в 2021-м, считают в банках — Розничный спрос на золото в России в 2020 году вырос на 37% по сравнению с 2019-м: с 3,7 тонн до 5 тонн, рассказали во Всемирном совете по золоту.

— Счетов палата: коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на их покупателей — Сегодня после смены собственника квартиры УК зачастую не могут найти должника — Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев.

— "Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%" — Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — о завершении реформы госуправления.

— Яблоко разбора: Apple может заключить мировое соглашение с ФАС — Ранее корпорация оспаривала решение антимонопольной службы по жалобе "Лаборатории Касперского" — Apple впервые может заключить мировое соглашение с российскими антимонопольщиками.

— Чемоданное построение: какие страны ждут российских туристов — Авиабилеты в Грецию, ОАЭ и на Мальдивы в апреле обойдутся заметно дешевле, чем в марте — В апреле авиабилеты во многие страны, которые готовы принимать российских путешественников, обойдутся дешевле, чем в марте, сообщают туристические компании.

— Напустили пыльцы: аллергикам в этом сезоне придется непросто — Бурное цветение растений обеспечит сухая теплая весна — В Центральной России начался сезон аллергий, вызванных цветением растений.

— Вклады на ветер: как не стать жертвой финансовой пирамиды — И какие признаки указывают на сомнительные финансовые схемы — Во Владимирской области возбудили уголовные дела в отношении бывшего руководителя кредитного потребительского кооператива, действовавшего по принципам финансовой пирамиды.

— Область риска: эксперты прогнозируют бюджетный кризис в регионах — В "красной зоне" находятся более 10% субъектов — Российские регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом.

— Естественный отлов: количество пиратского контента выросло на 20% — Эксперты связывают это с самоизоляцией и падением доходов населения — В России зафиксировали всплеск активности интернет-пиратов — объем нелегального видеоконтента в сети за год вырос на 20%.

— Парламентское приглашение: о чем депутаты Госдумы спросят премьер-министра — В нижней палате от кабмина ждут активизации работы в социальной сфере — В Госдуме ждут от правительства повышения доходов населения, решения проблемы роста цен на продукты питания, а также повышения эффективности в работе по привлечению инвестиций.

— ПОбочный эффект: 30% россиян планируют удалять предустановленный софт — Эксперты считают этот показатель приемлемым и уверены, что со временем он снизится — Почти треть россиян намерены удалять предустановленные отечественные программы и приложения с новых смартфонов, компьютеров и телевизоров, показал опрос компании ESET.

— "Тор" здесь уместен: Западный военный округ обновляет средства ПВО — Модернизированные ЗРК смогут сбивать не только самолеты и вертолеты, но и высокоточные ракеты, беспилотники и авиабомбы — Западный военный округ (ЗВО) перевооружат на новейшие средства ПВО ближней дальности "Тор-М2".

— "Санкции наносят нам ущерб, так же как Сирии" — Советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд — о восстановлении авиасообщения с РФ и поставках "Спутника V".

— Что изменится в жизни россиян с 1 апреля — О новых правилах записи в школу и сдачи на права, денежных пособиях, банковских переводах, отдыхе за границей и отмене коронавирусных льгот — С апреля в России стартуют военный призыв и запись первоклассников в школы по новым правилам, повышаются пенсии и детские пособия.

— Сезонный обман: мошенники с фейковыми авиабилетами активизировались — В марте зафиксировано более 700 фишинговых сайтов для "организации" перелетов — В марте активизировались злоумышленники, которые продают фейковые авиабилеты: в последний месяц по этой тематике появилось более 700 фишинговых сайтов, заявили в компании Infosecurity a Softline Company.

— Оптом — дороже: биржевые цены на бензин в России превысили розничные — Это может привести к банкротствам заправок, предостерегли представители бизнеса — Оптовые цены на бензин превысили розничные минимум в пяти регионах — во Владивостоке, Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине, сообщили представители бизнеса.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Афганистан, Бангладеш, Венесуэла и другие важнейшие дебиторы — Всемирный Банк обнародовал данные о предоставленных Россией займах развивающимся странам.

— Террористическая атака на видеопереговоры — Почему застопорилась работа контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины — На 31 марта намечено очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

— Северный морской путь претендует на большее — Главы пяти регионов предложили увеличить границы арктического водного коридора — Главы пяти регионов предложили правительству ввести понятие Большой Северный морской путь — От Петербурга до Владивостока — и разработать план его развития.

— "Молния" выпадает из обоймы — Концерн "Калашников" намерен продать крупнейшее предприятие по производству ракет-мишеней — Концерн "Калашников" планирует продать корпорации "Тактическое ракетное вооружение" НПО "Молния" создававшее космический корабль "Буран".

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