2021-04-01T16:44:39+03:00
2021-04-01T16:44:39+03:00
2021-04-01T16:44:39+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210401/833370572.html
ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в нескольких регионах
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Сотрудники ФСБ России, а также МВД и ФНС обыскивают офисы консалтинговой компании "Бизнес-гарант" в российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. Согласно... ПРАЙМ, 01.04.2021
новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России, а также МВД и ФНС обыскивают офисы консалтинговой компании "Бизнес-гарант" в российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Согласно данным собеседника издания, сотрудники силовых ведомств также проводят обыски у клиентов налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.
"Бизнес-гарант" подозревается в крупном мошенничестве с НДС в России, они могли создавать условия для неуплаты налогов клиентами. По данному факту проводится проверка.
Уточняется, что компания работает в сфере бухгалтерского и налогового консультирования около 15 лет и имеет около 14 тысяч клиентов. В числе прочих услуг она помогала фирмам "сокращать суммы налоговых выплат".