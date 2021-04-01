МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России, а также МВД и ФНС обыскивают офисы консалтинговой компании "Бизнес-гарант" в российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Согласно данным собеседника издания, сотрудники силовых ведомств также проводят обыски у клиентов налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.

"Бизнес-гарант" подозревается в крупном мошенничестве с НДС в России, они могли создавать условия для неуплаты налогов клиентами. По данному факту проводится проверка.

Уточняется, что компания работает в сфере бухгалтерского и налогового консультирования около 15 лет и имеет около 14 тысяч клиентов. В числе прочих услуг она помогала фирмам "сокращать суммы налоговых выплат".