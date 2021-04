(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— Мир, труд, качай — ОПЕК+ с мая ослабит ограничения на добычу нефти — Крупнейшие производители нефти неожиданно решили увеличить добычу в ближайшие три месяца на 2 млн баррелей в сутки, или примерно 2% мирового потребления, вопреки угрозе новой волны коронавируса и снижению цен на нефть в последние недели.

— Президент США выступил с обращением к налогу — Джо Байден предложил обновить американскую инфраструктуру за счет корпораций — Президент США Джо Байден в четверг представил свой второй план поддержки американской экономики. Первый объемом $1,9 трлн был направлен на борьбу с последствиями пандемии, теперь же Белый дом хотел бы направить $2 трлн на обновление инфраструктуры.

— Бизнес решил от айти в сторону — Крупные компании начали отделять IT-подразделения ради льгот — Налоговый маневр в IT-отрасли, запущенный с 1 января, вылился в массовую реструктуризацию бизнеса: компании начали выделять профильные подразделения, которые могут получить льготы, и уже активно претендуют на них.

— В аптеках кончается грипп — У лекарств от простуды упали продажи — Меры по борьбе с COVID-19 и рост программы вакцинации против гриппа привели к отсутствию привычного сезонного всплеска заболеваемости последним.

— Страховщики становятся ближе к земле — Охват посевов полисами подтянут до европейских норм — В Минсельхозе ожидают, что реформа агрострахования расширит охват посевов страхованием, сделает полисы более доступными для мелких фермеров, а выплаты по ним — более быстрыми.

— Прошлый ВВП будущему не товарищ — Динамика восстановления экономики не откликается на статистический шум — Росстат уточнил оценку падения экономики в 2020 году, улучшив ее на 0,1 процентных пункта — до 3%. Также пересмотрена внутриквартальная динамика — падение ВВП в четвертом квартале оценено в 1,8%.

— Производительность спросит с потребителей — Мониторинг восстановления экономики — Уровень производительности труда в мире может расти на 1 процентный пункт ежегодно в ближайшие три года, если компании инвестируют достаточно средств в повышение эффективности рабочих процессов.

— В "Яблоко" возьмут сторонников со стажем — Партия намерена обновить три четверти устава — Партия "Яблоко" проведет 3 и 4 апреля первый этап съезда по внутрипартийной реформе, которая предполагает ужесточение правил приема новых членов, введение этического кодекса, праймериз и ограничения сроков пребывания на посту для глав региональных отделений.

— Электронных наблюдателей впишут в закон — Соответствующие нормы могут появиться в Москве к выборам в Госдуму — В московский закон о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) накануне думских выборов могут быть внесены поправки, регулирующие наблюдение за ДЭГ.

— Татьяну Москалькову решено переуполномочить — Президент внес ее кандидатуру на утверждение в Госдуму — Татьяна Москалькова, вероятно, вновь будет назначена уполномоченным по правам человека в РФ на пятилетний срок. Ее кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин.

— "Вы мешаете мне дышать" — Верховный суд РФ отклонил коллективный иск антимасочников — Верховный суд РФ отказался признать незаконным введенный в стране из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим. Об этом в коллективном иске просили более полутора тысяч россиян.

— Растрату миллиардов расписали на троих — Осуждены топ-менеджеры разорившегося Маст-банка — Восемь с половиной лет колонии общего режима за растрату 5,8 млрд руб. и особо крупное мошенничество с векселями получил экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов.

— Дело космодрома оказалось водозабористым — Обвиняемых в злоупотреблениях при сооружении объектов Восточного освободили — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет освободил последнего из трех обвиняемых по уголовному делу о предполагаемых злоупотреблениях с введением в эксплуатацию водозаборных сооружений на космодроме Восточный.

— Деньги не дошли до исследовательских работ — Чиновнику вменили превышение полномочий — "Ъ" стали известны подробности уголовного дела о коррупционных преступлениях среди бывших сотрудников Минпромторга. Директор департамента металлургии и стройматериалов ведомства Павел Серватинский стал подозреваемым по эпизоду о незаконном выделении 13,5 млн руб. компании "Исток" из Кабардино-Балкарии.

— Будь здоров и не Каспий — Туркмения настолько не больна, что готова принять саммит — Москва вновь начинает принимать крупные международные мероприятия: в пятницу в российской столице впервые с начала пандемии встретятся министры иностранных дел стран Содружества независимых государств (СНГ).

— Махмуд Аббас получил удар в спину — На выборах в Палестине ему будут противостоять его бывшие соратники по партии — Центральная избирательная комиссия Палестины завершила прием заявок на участие в первых за 15 лет парламентских выборах. Предыдущие закончились поражением правящей партии "Фатх" в секторе Газа и расколом Палестины.

— Ким Чен Ын дострелялся до внимания к себе — Вашингтон, Сеул и Токио решают судьбу Пхеньяна — Представители США, Японии и Южной Кореи в пятницу проведут мозговой штурм по корейскому урегулированию, который определит стратегию Вашингтона и его союзников после провала мирного плана 45-го американского президента Дональда Трампа.

— Право пациента — Этично ли скрыть от больного возможность исцеления — Из 14 клиник, которые занимаются в России неродственной трансплантацией костного мозга, только семь пользуются услугами Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ).

— Косвенные потери — Как растет смертность россиян на фоне пандемии коронавируса — В России отмечается резкое увеличение смертности. За всю послевоенную историю в стране такое случалось лишь дважды. И это не только прямые потери от COVID-19.

— База без данных — Минцифры выступило против создания новой системы по сбору информации о россиянах — Минцифры считает избыточной передачу данных интернет-пользователей, которые размещены на портале госуслуг, в систему Роскомнадзора. Такое предложение содержится в обновленном проекте приказа ведомства, который должен регулировать сбор согласий пользователей на обработку их персональных данных.

— Крымские электростанции успели к заднему числу — Правительство простило "Ростеху" срыв ввода ТЭС — "Технопромэкспорт" (ТПЭ), подконтрольный "Ростеху", все-таки сможет избежать штрафов на 600 млн руб. за срыв сроков запуска трех энергоблоков на 705 МВт Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму.

— Детям дают отставку — Банки и букмекеры не готовы рисковать бизнесом из-за юных игроков — Тинькофф-банк отреагировал на рассказанную "Ъ" историю об оплате ставок в букмекерских конторах его детскими картами, заблокировав эту опцию. Букмекеры, со своей стороны, значительно повысили минимальный взнос, чтобы отпугнуть детей.

— "Ростех" расстанется с "Морем" — Крымская верфь будет передана ОСК — Как стало известно "Ъ", в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) войдет еще одна верфь — феодосийское "Море", которая сейчас принадлежит "Ростеху". Сроки и механизм передачи еще неизвестны.

— Вкладовая пустеет — ЦБ ищет источник роста банковским депозитам — В Банке России полагают, что новое законодательство, ограничивающее доступ граждан к сложным финансовым продуктам, будет способствовать перетоку части средств с фондового рынка обратно на банковские депозиты.

— Групповая порука — Компаниям простили аффилированное поручительство — Верховный суд (ВС) признал, что поручительства компаний группы друг за друга — обычная практика при кредитовании. В связи с этим нельзя привлечь к субсидиарной ответственности руководителей просто за факт поручительства, даже если компании уже находились в тяжелом финансовом положении.

— Два "Газфонда" на один банк — У ГПБ добавился родственный акционер — В составе акционеров Газпромбанка (ГПБ) появился новый НПФ — к "Газфонду" добавился "Газфонд Пенсионные накопления". Новый совладелец банка получил долю в 0,5%, заплатив 2 млрд руб.

— Москва плавно стелет — Гостиницы постепенно заполняются — Гостиничный рынок Москвы почувствовал на себе восстановление командировочной активности бизнеса: приток деловых туристов повысил загрузку отелей, хотя в среднем сегменте стоимость проживания все еще на треть ниже докризисной. Туроператоры говорят о восстановлении интереса к поездкам в Москву и со стороны обычных путешественников.

— На масло слетелись инвесторы — "Русагро" может не получить залоговый актив — Входивший в холдинг "Солнечные продукты" комплекс "Волжский терминал" с маслозаводом на 765 тонн продукции в сутки вызвал живой интерес участников рынка. Помимо залогодержателя актива группы "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича на предприятие могут претендовать холдинги "Астон" и "Био-тон".

— Nginx завис в США — Иск Lynwood к владельцу веб-сервера оставлен без рассмотрения — Суд в Калифорнии оставил без рассмотрения иск Lynwood Investments, связанной с Александром Мамутом, к основателям веб-сервера Игорю Сысоеву и Максиму Коновалову и самой компании. Lynwood требовала признать себя владельцем интеллектуальных прав на ПО Nginx. Но судья счел доводы необоснованными.

— Солнце наших крыш — Каковы перспективы у домашней зеленой генерации в России — Россия вступила на путь интеграции малых домашних солнечных электростанций в общую сеть. Владельцы установок теперь могут стать легальными участниками рынка и продавать излишки выработки энергосбытовым компаниям.

— "Рынка просто нет — его надо придумать" — Игорь Шахрай, гендиректор ГК "Хевел" — О перспективах солнечной микрогенерации "Ъ" рассказал гендиректор ГК "Хевел", крупнейшего российского производителя солнечных панелей, Игорь Шахрай.

— Польский флот противодействует строительству "Северного потока — 2" — Таким образом Польша напоминает, что она по-прежнему против этого газопровода — Строительный флот газопровода "Северный поток – 2" стал объектом демонстраций со стороны военных кораблей и гражданских судов, преимущественно польских. Директор компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил 1 апреля, что "спланированные провокации" осуществляются рыболовецкими судами, военными кораблями, подлодками и самолетами.

— "Индекс гигабайта": сколько на самом деле должен стоить доллар — "Фридом финанс" и "Ведомости" рассчитали справедливый курс валют, исходя из стоимости интернета в разных странах — Однотипные товары и услуги должны стоить одинаково в разных странах, а пересчет стоимости такого товара из одной валюты в другую должен точно соответствовать разнице официальных валютных курсов. На этой гипотезе основан всем известный индекс бигмака.

— Президент предложил продлить полномочия уполномоченного по правам человека — В докладе Татьяны Москальковой говорится и о медпомощи в тюрьмах, и о нарушениях прав в пандемию — Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила 1 апреля ежегодный доклад о состоянии прав человека в России президенту, а Владимир Путин внес ее кандидатуру в Госдуму, чтобы она была переназначена на свой пост еще на пять лет.

— Аман Тулеев начал борьбу за прошлое Кузбасса — Он рассказал в Instagram, как жил регион до его отставки и почему не вышел к протестующим в 2018 г. — Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев накануне выборов в Госдуму стал активно комментировать события в регионе. Высказываться о ситуации в регионе в Instagram 76-летний блогер начал в январе 2021 г. с поста о поддержке президентом Владимиром Путиным Кузбасса: сейчас у Тулеева 26 000 подписчиков и 27 публикаций.

— На ЦИК поставят свежий фильтр от DDoS-атак — Комиссия заказывает услуги по фильтрации трафика и борьбе с хакерами — Федеральному центру информатизации при Центризбиркоме, который отвечает за техническое обеспечение выборов, потребовались услуги фильтрации трафика веб-приложений и предотвращения атак, направленных на отказ в обслуживании портала ЦИК.

— Правительство создаст инвестиционную карту России — Инвесторы узнают, в каких регионах их ждут и какие условия работы будут им предоставлены — В России появится единая система сопровождения и поддержки региональных инвестпроектов. 31 марта на заседании Госсовета ее анонсировал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

— Фирма, которую связывают с семьей Аркадия Ротенберга, может получить часть Сандуновских бань — Они выкупила долг, по которому заложен доходный дом Фирсановой в центре Москвы — Компания "ВК холдингс" выкупила у "Абсолют банка" права требования к АО "Прогресс" на сумму 2,57 млрд руб. Это следует из материалов дела о банкротстве "Прогресса".

— Бывшие топ-менеджеры Rambler запустили цифровой стартап — Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян будут развивать цифровые проекты для компаний реального сектора — О создании инвестиционно-конструкторского бюро РАМТ "Ведомостям" рассказали его основатели – бывшие топ-менеджеры медиахолдинга Rambler Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян. ООО "РАМТ", по данным "СПАРК-Интерфакса", они зарегистрировали в январе 2021 г., компания принадлежит им в равных долях.

— Половина врачебных консультаций уйдет в онлайн — Минцифры ожидает взрывного роста телемедицины — Согласно приказу Минцифры об утверждении методик расчета целевых показателей "Цифровой трансформации" количество медицинских консультаций онлайн должно достичь 50% к 2030 г. Документ был подписан замминистра цифрового развития Олегом Паком в январе, "Ведомости" ознакомились с его копией.

— Прав? Да — Татьяна Москалькова комментирует представленный президенту доклад о правах человека в России — Татьяна Николаевна, вы представили президенту Российской Федерации доклад о защите прав человека в России в 2020 году. Доклад традиционный, но год уж очень необычный.

— Полезные пальчики — Сдавшие добровольно отпечатки пальцев смогут легко восстановить потерянный за рубежом загранпаспорт — Полицейские сразу нескольких регионов стали предлагать местным жителям процедуру добровольной дактилоскопической регистрации. Релизы появились на сайтах региональных главков и управлений МВД России.

— Уголовное дело за миллион — По запросу Александра Бастрыкина началось расследование о крупной судейской взятке — В четверг стало известно решение Высшей квалификационной коллегии судей по делу своего коллеги из Ставропольского края Вадима Петрова. Он до недавнего времени был судьей Георгиевского городского суда. Вадима Петрова задержали в октябре 2020 года за получение взятки в крупном размере.

— Под дождем заказ — В Москве начинается сезон летних веранд — Несмотря на апрельское похолодание, владельцы московских кафе все равно решили открывать уличные веранды. Их ждут не дождутся и москвичи. Неделю терпения, отвечают рестораторы: первые кафе-подснежники уже заканчивают монтаж летних "филиалов".

— Аванс я попрошу остаться — Единый налоговый платеж распространят на бизнес — Юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Правительство на заседании в четверг одобрило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, подготовленные Минфином (документ есть в распоряжении "РГ").

— Средства защиты — Владимир Путин заслушал доклад омбудсмена — Президент встретился с Уполномоченным по правам человека. Татьяна Москалькова представила доклад за прошлый год. После беседы Владимир Путин внес в Госдуму ее кандидатуру для назначения на эту должность еще на пять лет.

— Следы на песке — Есть ли риски дефицита сахара в России — Минсельхоз, минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), производители и торговые сети не наблюдают сбоев поставок сахара в магазины. Сахара в стране достаточно. Распространяемая информация о рисках дефицита этой продукции не соответствует действительности.

— Остров ждет самолетов — Россия и Куба увеличивают количество совместных проектов — В Гаване прошло 18-е заседание российско-кубинской межправкомиссии. По словам вице-премьера Юрия Борисова, возглавившего российскую делегацию, пандемия внесла свои коррективы в динамику взаимодействия между нашими странами.

— Отдаленное производство — Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные еще на месяц — Работающие пенсионеры смогут остаться на больничном до 1 мая. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Очередь в десантники — Почему новобранцам трудно попасть на флот, в ВДВ и спецназ — В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Ему предшествовала большая и кропотливая работа множества государственных структур — от Генштаба, в котором определяли потребность в молодом пополнении, до органов власти различного уровня и военкоматов.

— Грант в помощь — Михаил Мишустин поручил оперативно готовить новые предложения о поддержке регионов — Для привлечения инвестиций в новые проекты и реализацию национальных целей развития в правительстве обсуждается создание нового механизма, который также будет способствовать развитию инфраструктуры регионов.

— Опять в конвертах — Антикризисная поддержка населения в период пандемии дала неожиданный побочный эффект: возродилась зарплата в конвертах. На это обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Единственный выход, считает омбудсмен, продлить налоговые каникулы для тех, кто после потери работы в условиях пандемии затем официально устроился на работу.

— Мантию продлили — По новому закону мировые судьи будут получать бессрочные полномочия — Совет Федерации одобрил закон, согласно которому мировые судьи при повторном назначении на должность будут получать бессрочные полномочия.

— Макс найдет — Представлен обновленный портал госуслуг — Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала госуслуг. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.

— Во все звезды сошлись — Россияне выкупили почти 100% номеров в черноморских отелях на майские праздники — Спрос на туры на южные курорты России на майские праздники вырос в разы по сравнению с 2019 годом, сообщили представители туриндустрии. Номера в самых дорогих и качественных отелях раскуплены почти полностью, но востребованы также отели "четыре" и "три" звезды.

— Место занято — Инвалидов предложили освободить от платы за парковку — Группа депутатов предложила освободить инвалидов от необходимости платить за парковку, если они были вынуждены припарковаться на платных местах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

— Врачи на доверии — Тысячи больных людей ежегодно становятся жертвами лжемедиков — Эксперты МВД бьют тревогу: все больше несчастных людей, страдающих тяжелыми болезнями, становятся жертвами мошенников, выдающих себя за медиков. Есть данные, что в сети аферистов ежегодно попадают до тысячи человек.

— Вдогонку — 19 пуль — СКР закончил дело убийц Шабтая Калмановича — В четверг в прокуратуру для утверждения обвинения отправлено резонансное уголовное дело об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича.

— Огонь начинается — Спад лесных пожаров ожидают только к октябрю — Страна вступила в активный пожароопасный сезон. Только за одни прошедшие сутки ликвидировано три лесных пожара. Все — в Хабаровском крае. Но не за горами период, когда пожарным десантникам придется прыгать в огонь почти по всей стране.

— Догонял до статьи — На автомобиле, совершившем массовое ДТП в центре Москвы, 400 раз превышали скорость — Машину, на которой было совершенно массовое ДТП в центре столицы на Садовом кольце, с начала года более 400 раз фиксировали камеры за превышение скорости. За рулем оказался блогер, который прославился съемкой роликов с лихачеством на дорогах.

— Ни выпить, ни закусить — В Британии будут удаленно следить за уровнем алкоголя в организме правонарушителей — В Британии вступило в силу правило, обязывающее граждан старше 18 лет, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения (в первую очередь речь идет об управлении автомобилем в нетрезвом виде), носить на лодыжке браслет SCRAM, измеряющий уровень алкоголя в крови.

— "Фортуне" в помощь — "Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока-2" — Трубоукладчик "Академик Черский" пришел к месту работ по достройке "Северного потока-2". После подготовки судно приступит к укладке труб в водах исключительной экономической зоны Дании.

— Любовь пропечатали — Граждане заключили рекордное число брачных контрактов — За год семейные пары заключили 142,5 тысячи брачных договоров. Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, это абсолютный рекорд. Причем в год пандемии произошел резкий скачок: число брачных контрактов увеличилось на 26 процентов.

— Медаль от прокурора — Генпрокурор наградил обозревателя "Российской газеты" — Генеральный прокурор Игорь Краснов наградил ведомственной медалью Генпрокуратуры России "За взаимодействие" обозревателя "Российской газеты" Ивана Егорова.

— Отцу заплатят — Прокуроры выявили нарушения при выплате детских денег — Генеральная прокуратура провела проверку соблюдения законов о социальной поддержке семей с детьми во время распространения коронавирусной инфекции.

— Акации расскажут о героях — Мартовская погода во Владикавказе, как обычно, подвела. День выдался пасмурный, временами моросило, дул ветер. Но желающих посадить дерево это не смущало и на их настроении никак не отразилось.

— Горожане сами выберут парки и набережные — С 26 апреля по 30 мая этого года жители городов России смогут повлиять на благоустройство своих дворов и парков, набережных и других общественных пространств. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в стране проведут опрос общественного мнения.

— Уникальные старинные книги переведут на "цифру" — Более 16 тысяч книжных памятников стали доступны читателям на страницах портала Национальной электронной библиотеки "Книжные памятники".

— Лучше отметить дома — Националисты устроили провокацию в Тбилиси в отношении праздновавшего день рождения Владимира Познера — Владимир Познер отправился в Тбилиси отметить там свой день рождения (1 апреля журналисту исполнилось 87 лет), как делал это и в предыдущие два года. При этом сам он подчеркивал, что поездка совершенно "вне политики", он едет исключительно отпраздновать.

— Чекисты следили за Сталиным — ФСБ рассекретила документы к 100-летию создания первого советского спецназа — Отряда особого назначения ВЧК-ОГПУ — Центр общественных связей ФСБ России впервые разместил на официальном сайте ФСБ уникальные архивные материалы по истории создания ОСНАЗа ВЧК-ОГПУ из фондов Центрального архива ФСБ России.

— Наконец-то оттаял — В Новосибирске завершили строительство самого проблемного долгостроя — В Новосибирске сдали в эксплуатацию жилой комплекс с долгой и отчасти даже криминальной историей. Около 700 дольщиков ждали свои квартиры в двух домах по улице Тульской 15 лет.

— Надеть маски — суд идет — Верховный суд РФ отклонил иск об отмене масочного режима — Верховный суд России отказался отменять обязательный масочный режим, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости.

— Рак груди: "М" и "Ж" — Профессор Марина Киселева: Перенесенное онкозаболевание не табу на рождение детей — Есть заболевания, которым принято посвящать специальные "дни борьбы". Причем не в отдельно взятой стране, во всем мире. К их числу относятся практически все злокачественные новообразования. Чуть ли не первенствует среди них рак молочной железы.

— Робот не заменит — Чему учат "школьников"-врачей — Эти заметки посвящены VI российской школе молодых специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Занятия школы традиционно проходят в Суздале. В прошлом году из-за пандемии занятий не было. В нынешнем они состоялись. И на первое заседание все "школьники" с высшим медицинским образованием" пришли в масках.

— "Смарт" на календаре — Умная поликлиника бережет время пациента и доктора — В приволжском медицинском университете (ПИМУ) разработали проект "Смарт-поликлиника". Смысл проекта: собрать автоматизированно, до осмотра врачом, информацию о состоянии здоровья пациента через смартфон или планшет.

— Уголь падения — Станет ли шахтерская Воркута городом-призраком — Жизнь Воркуты, которая семьдесят лет была угольной столицей российского Северо-Запада, теперь вызывает ощущение злой насмешки. Сегодня она имеет печальную славу наиболее быстро вымирающего города России. За последние тридцать лет Воркута потеряла 67% населения. И дальнейшая ее судьба под большим вопросом.

— К весне, как к войне — В Сибири начался аномально ранний паводок — Весеннее половодье пришло в Западную Сибирь раньше обычного. Возможно неблагоприятное развитие паводковой обстановки.

— Очередь у школы — Родители будущих петрозаводских первоклассников в ночь на 1 апреля не сомкнули глаз — В Петрозаводске родители будущих первоклашек снова выстроились в ночную очередь. И это несмотря на то, что с 1 апреля нынешнего года по всей стране ввели новые правила и теперь ребятишек можно записать в электронном формате.

— Макрон настроился на третью волну — Глава Франции вновь ввел национальный карантин — Президент Франции Эмманюэль Макрон держался до последнего, чтобы не закрывать детские сады и школы — поговаривают, в этом его поддерживала супруга Брижит, работавшая в лицее учительницей французского языка и латыни.

— Пробка на миллиард — Владелец Ever Given выплатит компенсацию — Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки водной артерии контейнеровозом Ever Given в миллиард долларов.

— В Москву за спутником — Итальянцам предлагают прививочный тур в Россию — Поскольку на Апеннинах кампания по вакцинации населения проходит крайне медленно и с бесконечными перебоями, на фоне третьей волны эпидемии огромное количество итальянцев всерьез задались целью сделать прививку в России.

— Академик сердечных дел — Почему юбилей великого кардиохирурга событие для страны — Сегодня 75 лет одному из ведущих кардио-хирургов мира академику РАН Ренату Акчурину.

— Работа по совмещению — Посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко — о "дорожных картах", экономической интеграции, роуминге и энергетике — Уже в апреле могут быть согласованы "дорожные карты" по экономической интеграции России и Беларуси, а с 1 января 2022 года заработают единые рынки электроэнергии, газа, транспортных услуг.

— На все сто: численность долгожителей в 2020 году выросла на 6,5% — С начала 2015-го граждан в возрасте 100+ стало почти вдвое больше — Численность долгожителей в 2020-м увеличилась на 6,5%, невзирая на пандемию, и достигла рекорда в 785,2 тыс. человек. Максимальный рост — почти 33% — был зафиксирован в группе 100 лет и старше.

— Прибыль от ума: Минэк сформировал новый пакет поддержки IT — В него вошло обнуление на пять лет налога на прибыль от продажи интеллектуальной собственности — В Минэке подготовили дополнительный пакет предложений по ускорению IT-отрасли. В ведомстве рассматривают ряд фискальных льгот вплоть до полного освобождения от налога на прибыль в течение пяти лет от продажи поставленных на баланс результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

— Допуск по обмену: когда студенты из РФ смогут полноценно поехать в ЕС — Объединение запускает новую программу по работе с иностранными учащимися — Российские студенты смогут полноценно участвовать в новой программе студенческих обменов Erasmus+ с 2022-го. Как рассказали "Известиям" в Национальном офисе программы в РФ, в этом году молодые люди смогут присоединиться лишь по нескольким направлениям.

— Улётное предложение: авиабилеты по России подорожали на 15-120% — По данным агрегатов, больше всего увеличились тарифы по направлениям из Москвы в Набережные Челны, Томск и Нижнекамск — Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне подскочили на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Это следует из данных агрегаторов для путешественников, с которыми ознакомились "Известия".

— Стайное оружие: Минобороны в поиске противолодочного дрона — Тяжелые беспилотники будут действовать сообща, чтобы обнаружить и поразить субмарины — Министерство обороны прорабатывает проект создания специального беспилотного летательного аппарата (БЛА) и системы управления для него для борьбы с подводными лодками. Для этой задачи могут быть адаптированы существующие беспилотные комплексы или разработаны новые.

— Без студенческой скамьи: 165 тыс. иностранцев еще не вернулись в вузы — Большая часть учащихся из других стран закончит год дистанционно, отмечают эксперты — Более 160 тыс. иностранных студентов так и не смогли в этом учебном году приступить к очным занятиям, сообщили "Известиям" в Минобрнауки. Представители вузов отмечают, что даже из тех стран, сообщение с которыми уже открыто, в Россию вернулись немногие учащиеся.

— Химия счастья: смоделирован путь "гормона удовольствия" внутри клеток — В будущем ученые смогут создать лекарство от депрессии и усовершенствовать бионические протезы — Ученые НИЦ "Курчатовский институт" создали математическую модель того, как на клеточном уровне в организме человека работает "гормон удовольствия".

— Дети гидры: коррупция перешла на качественно иной уровень — Размер взяток стал меньше, но брать их стали чаще — Генеральная прокуратура опубликовала статистические данные по коррупции за январь-февраль, и они неутешительны. По сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается рост числа подобных преступлений на 11,8%.

— Вредные советы: почему в России действуют устаревшие нормы по мышьяку — Рыболовная отрасль несет потери, а потребитель лишается отечественных морепродуктов — Пришло время изменить нормы допустимого содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах, считают в Совете Федерации и в профильных ведомствах. Нормативы по мышьяку необходимо привести в соответствие с мировыми стандартами, согласны специалисты.

— Баррель на вырост — Как отразится на рынке решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу — решение ОПЕК+ о постепенном повышении текущих квот на добычу дало рынку определённость на ближайшую перспективу и укрепит котировки на уровне $60–65 за баррель, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Запретный сход — Израиль не даёт проводить выборы в Восточном Иерусалиме — Израиль начал кампанию по запрету палестинских выборов в Восточном Иерусалиме и пригрозил арестовать городских кандидатов.

— Модерн токена — Спрос на крипту может разогнать биткоин до $100 тысяч — Участники рынка прогнозируют биткоину рост стоимости до $100 тыс., поскольку стимулирующие меры правительства США позволят населению расширить инвестиции в крипту.

— Сдали в утилиту — Счёт по биометрии откроют не в каждом приложении банка — Клиенты столкнутся с дополнительными трудностями при использовании единой биометрической системы (ЕБС): открыть счёт по слепкам лица и голоса можно будет не в любом банковском приложении.

— Закрытый пранк — Что грозит блогеру, устроившему смертельное ДТП на Садовом кольце — Известный блогер Эдвард Бил задержан в связи с ДТП в центре столицы — в результате страшной аварии, в которой участвовали пять автомобилей, погиб один человек, ещё несколько пострадали.

— Губернаторы встают в первую позицию — Главы регионов возглавят большинство списков "Единой России" на выборах в думу — Примерно 50 губернаторов могут возглавить списки " Единой России" на выборах в Госдуму. Это в 2,5 раза больше, чем на выборах 2016 года. Но первые номера вряд ли получат Александр Беглов и Алексей Дюмин, утверждают источники РБК.

— Джо Байден занял очередь за Линкольном и Эйзенхауэром — Администрация США представила план глобальной модернизации национальной экономики — Джо Байден представил давно ожидаемый план модернизации, который должен сделать США конкурентоспособными на мировом рынке. Однако долгосрочной программе ценой $2,3 трлн еще предстоит пройти конгресс, где ее уже критикуют.

— Нельзя размазывать бюджетные места тонким слоем — Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью РБК оценил знания времен удаленки, рассказал о "расстрельном списке" вузов и беспрецедентном шансе школьников, а также ответил на опасения из-за "железного занавеса".

— Свободный поток встретил камни преткновения — UC Rusal не устраивает предложенное "Интерросом" изменение дивидендной формулы "Норникеля" — UC Rusal раскритиковала предложение "Интерроса" по изменению дивидендной политики "Норникеля" — платить дивиденды из свободного денежного потока, а не Ebitda. По оценке аналитиков, это снизит доходы UC Rusal на $1 млрд.

— Подгузники разорвались между ТН ВЭД и ОКПД — Дальневосточный арбитраж встал на сторону бизнеса в споре о налогообложении детских товаров — Кассационный суд встал на сторону компании по делу об уплате льготного НДС при продаже импортных подгузников как детского товара. Из-за трактовки подгузников как сделанных только из бумаги и целлюлозы налоговики доначислили ей НДС.

— Пандемия радикально изменила подходы к размещениям — Председатель совета директоров Голдман Сакс Банка в России Дмитрий Седов рассказал РБК, что не так с российским рынком M&A, боятся ли инвесторы новых санкций и сколько новых IPO стоит ждать в 2021 году.

— Ноутбукам не хватает деталей — Производители недорогих портативных компьютеров предупредили об их дефиците до конца года — Дефицит дешевых ноутбуков, который возник из-за нехватки комплектующих, может сохраниться до конца этого года и даже дольше, прогнозируют опрошенные РБК игроки рынка. Ситуация может привести к переделу на рынке.