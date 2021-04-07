МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Качество полуфабрикатов можно оценить по следующему критерию — чем короче состав, тем лучше, рассказала в эфире радио Sputnik врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева. Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах

"Если это мясная продукция, то первым пунктом в составе должно быть мясо. Чем меньше состав полуфабриката, тем лучше. В идеале мясо, соль, специи и все. Без всяких добавок с индексом E, красителей и антиоксидантов. Чем проще состав, тем лучше. Главное, чтобы не было глутамата, он улучшает вкус продукта, но вызывает зависимость", – объяснила она.

По словам эксперта, тренд на отказ от полуфабрикатов не выдержал сражения с желанием россиян сэкономить время на приготовлении еды.

"В наше активное время людям иногда сложно готовить, а полуфабрикаты делают процесс значительно быстрее. Такая еда всегда останется, но, скорее всего, будет тренд на более экологичную и понятную продукцию. На мой взгляд, люди начали заботиться о своем здоровье, читать этикетки, рассматривать еду и отдавать предпочтение качественной продукции", – отметила диетолог.

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