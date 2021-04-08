МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Американская компания Twitter вела в последние месяцы переговоры о приобретении социальной сети Clubhouse приблизительно за 4 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Xiaomi запустит аналог Clubhouse для Android и iOS

Согласно источникам, потенциальная стоимость Clubhouse оценивалась примерно в 4 миллиарда долларов. Источники добавили, что обсуждения больше не ведутся, причина этого пока не ясна.

Ранее сообщалось, что Twitter начал тестирование собственного сервиса аудиочатов Spaces (аналог Clubhouse) для пользователей устройств на ОС Android.

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

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