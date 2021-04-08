МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту",- сказал Козак на пресс-конференции в Москве. В Германии ждут обсуждения с США отмены мер по "Северному потоку 2"

По его словам, сейчас в Донбассе "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. "Все зависит от другой стороны", — подчеркнул Козак.

В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и тогдашнего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича.