В даркнете нашли виртуальную приемную Службы внешней разведки России
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Служба внешней разведки пришла в даркнет. Ведомство открыло там онлайн-приемную и стала первой спецслужбой в Европе, которой можно пожаловаться в "подпольном" интернете. Сделать это можно, перейдя по ссылке на сайте СВР — она скрывается за кнопкой Report Information. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на издание "Настоящее время"* (*средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).
Отмечается, что для отправки сообщения придется установить браузер Tor. Безопасный канал предназначен для тех, кто "находится за пределами России и располагает важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации",- отмечается на сайте.
"Открытие такой приемной — разумный шаг", уверен руководитель компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров. Он считает, что "это здорово, правильно, эффективно и в достаточной степени повышает безопасность самих источников информации. С одной стороны, можно строить какие-то сложные системы, предоставлять агентуре дополнительные радиоприемники, зашифрованные, например, в период холодной войны. А с другой — можно пользоваться тем, что есть, и просто потеряться среди всего того объема информации, обращений, которые сейчас используются в даркнете преступниками, обычными гражданами, наркоторговцами. Это действительно эффективно и недорого. Не нужно делать каких-то колоссальных разработок, вкладывать деньги налогоплательщиков".
Безопасен ли подобный канал связи? Генеральный директор компании "Киберполигон" Лука Сафонов не исключает, что расшифровать информацию могут попытаться агенты США: "Что касается самой сети, у большинства людей сложилось мнение, что это, скорее всего, продукт американских спецслужб, чтобы контролировать преступный либо кибермир других стран. Об этом, например, может свидетельствовать тот факт, что в свое время Эдвард Сноуден, сотрудник американской АНБ, контролировал конечную Tor-node — это абсолютно точно известно — и, соответственно, перехватывал весь выходной трафик. Что касается разного рода уязвимости этого протокола и так далее, они периодически находятся, обнаруживаются, но при довольно нужных для американского правосудия моментах в плане деанонимизирования, например, террористической операции. При этом используется незакрытая уязвимость "нулевого дня".
Генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев, тем не менее, уверен, что приемная СВР в даркнете будет популярна разве что у спамеров. "Как такие сообщения будут рассматривать на входе в СВР, сложно сказать, поскольку, естественно, будет валиться много ненужных данных, и понять, где правда, а где нет, достаточно сложно. Скорее всего, это некий пиар-ход, что организация использует современные методы и технологии и что в данном случае пока что они единственные предложили подобный канал коммуникации. Но повторюсь, реально использовать этот канал действующая агентура, естественно, не будет. Возможно, появятся какие-то доброжелатели, которые подобным "безопасным" и сложным способом выявят источник информации".
Отмечается, что объем файлов, которые можно отправить СВР, не должен превышать 15 Мбайт, зато текст может быть любой длины. Так, журналистам удалось отправить разведчикам роман "Война и мир" Льва Толстого.
https://1prime.ru/News/20210421/833514196.html