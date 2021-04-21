МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Служба внешней разведки пришла в даркнет. Ведомство открыло там онлайн-приемную и стала первой спецслужбой в Европе, которой можно пожаловаться в "подпольном" интернете. Сделать это можно, перейдя по ссылке на сайте СВР — она скрывается за кнопкой Report Information. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на издание "Настоящее время"* (*средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Спрогнозированы главные схемы интернет-мошенников в 2021 году

Отмечается, что для отправки сообщения придется установить браузер Tor. Безопасный канал предназначен для тех, кто "находится за пределами России и располагает важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации",- отмечается на сайте.

"Открытие такой приемной — разумный шаг", уверен руководитель компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров. Он считает, что "это здорово, правильно, эффективно и в достаточной степени повышает безопасность самих источников информации. С одной стороны, можно строить какие-то сложные системы, предоставлять агентуре дополнительные радиоприемники, зашифрованные, например, в период холодной войны. А с другой — можно пользоваться тем, что есть, и просто потеряться среди всего того объема информации, обращений, которые сейчас используются в даркнете преступниками, обычными гражданами, наркоторговцами. Это действительно эффективно и недорого. Не нужно делать каких-то колоссальных разработок, вкладывать деньги налогоплательщиков".

Безопасен ли подобный канал связи? Генеральный директор компании "Киберполигон" Лука Сафонов не исключает, что расшифровать информацию могут попытаться агенты США: "Что касается самой сети, у большинства людей сложилось мнение, что это, скорее всего, продукт американских спецслужб, чтобы контролировать преступный либо кибермир других стран. Об этом, например, может свидетельствовать тот факт, что в свое время Эдвард Сноуден, сотрудник американской АНБ, контролировал конечную Tor-node — это абсолютно точно известно — и, соответственно, перехватывал весь выходной трафик. Что касается разного рода уязвимости этого протокола и так далее, они периодически находятся, обнаруживаются, но при довольно нужных для американского правосудия моментах в плане деанонимизирования, например, террористической операции. При этом используется незакрытая уязвимость "нулевого дня".

Генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев, тем не менее, уверен, что приемная СВР в даркнете будет популярна разве что у спамеров. "Как такие сообщения будут рассматривать на входе в СВР, сложно сказать, поскольку, естественно, будет валиться много ненужных данных, и понять, где правда, а где нет, достаточно сложно. Скорее всего, это некий пиар-ход, что организация использует современные методы и технологии и что в данном случае пока что они единственные предложили подобный канал коммуникации. Но повторюсь, реально использовать этот канал действующая агентура, естественно, не будет. Возможно, появятся какие-то доброжелатели, которые подобным "безопасным" и сложным способом выявят источник информации". Эксперты оценили рынок интернет-пиратства в России

Отмечается, что объем файлов, которые можно отправить СВР, не должен превышать 15 Мбайт, зато текст может быть любой длины. Так, журналистам удалось отправить разведчикам роман "Война и мир" Льва Толстого.