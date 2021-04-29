БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. "Северный поток 2" укрепляет энергобезопасность ФРГ и всего европейского континента, все уверены в том, что газопровод будет достроен и запущен в эксплуатацию, заявил на 13-м Российско-германском сырьевом форуме посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Германия намерена быстро ввести в строй "Северный поток 2"

"Мы успешно взаимодействуем в этой сфере более полувека. Наш совместный энергетический проект "Северный поток 2" способствует укреплению энергобезопасности не только Германии, но и всего европейского континента. Его экономическая целесообразность сомнений не вызывает. Все уверены в том, что, несмотря на известное противодействие, газовая магистраль будет успешно достроена и по ней пойдет российское голубое топливо, столь востребованное европейской экономикой в условиях энергетического перехода", — заявил Нечаев.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.