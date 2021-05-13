МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. На частицах микропластика, который быстро переносится водными и воздушными потоками по всему миру (поэтому он уже есть и на Эвересте, и в Марианской впадине), могут образовываться новые микробы и вирусы, близкие к штамму коронавируса, которые приведут к новой пандемии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение автора книги "Микропластик в окружающей среде. Нарастающая проблема планетарного масштаба", старшего научного сотрудника института водных проблем РАН, кандидата географических наук Василия Казмирука. Врач рассказал, дойдет ли до России опасное заболевание "черная плесень"

"Они (вирусы, микробы) живут на этой частице (микропастика), они ей питаются, потому что есть углерод. Поскольку эти элементарные организмы живут на мелкой частице рядом, происходит горизонтальный перенос генов между ними и образуются микробы, на которые не действуют антибиотики. Сколько их образуется и насколько они опасны, неизвестно. Образуется что-то близкое к какому-нибудь штамму коронавируса", — объяснил Казмирук.

Кроме того, отметил кандидат наук, микрочастицы, могут влиять на всю окружающую среду на молекулярном и генетическом уровне. "Нарастает эта проблема. Дело в том, что пластик разлагается тысячи лет, а каждый год производится пластика больше, чем стали в мире, и перерабатывать его никто не может. Он в принципе не разлагается до тех веществ, из которых был создан. Он распадается на микрочастицы, на наночастицы, которые потом проникают везде и это влияет и на молекулярном уровне, и на генетическом уровне", — подчеркнул он. Только за сутки, кроме пластиковых бутылок и упаковки, ведущих к гибели обитателей (рыбы, морские котики застревают в бутылках), в водные объекты попадают миллиарды микрочастиц. "В помещении, в кубическом метре воздуха, до 30 частиц микропластика летает. Мы в этом всем живем", — резюмировал Казмирук.