МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ксения Шойгу, дочь министра обороны России Сергея Шойгу, намерена продать принадлежащую ей рекламную компанию "Информационные технологии". Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее интервью "Фонтанке".

"Сейчас мы продаем эту компанию "Информационные технологии", так как она перестала быть стартапом и стала уже понятным бизнесом", отметила Шойгу.

Согласно данным РБК, ООО "Информационные технологии" на 50% владеет фирма "Кэпитал перформ", в которой 59-процентная доля принадлежит Ксении Шойгу. Еще по 25% принадлежит ООО "Регион пром" и ООО "Регион меди сервис". Единственным учредителем последней является генеральный директор "Информационных технологий" Константин Майор.

Forbes ранее сообщал о том, что до 2019 года "Информационные технологии" были убыточной компанией. Но после покупки доли в ней принадлежащей Шойгу компанией "Кэпитал перформ" рекламная фирма в 2020-2021 годах заключила с Ростуризмом два контракта на общую сумму около 70 миллионов рублей. В их рамках "Информационные технологии" должны были заниматься рекламой туров выходного дня и курортов России, а также организовать рекламные кампании в бизнес-центрах и на заправках.

"Кэпитал перформом" Шойгу занимается с 2019 года. Среди сфер деятельности компании — управление недвижимостью, консалтинг, торговля природными ресурсами, топливом, машинами, судами, промышленным оборудованием и напитками.

С 2020 года Ксения Шойгу также возглавляет проектную команду венчурного фонда Sistema SmartTech, созданного АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Фонд намеревался вкладывать средства преимущественного в российские стартапы. Forbes со ссылкой на представителя Шойгу сообщил, что активную инвестиционную деятельность фонд начал во второй половине 2020 года, а в 2021 году намерен войти в три компании.