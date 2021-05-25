МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Если в аптеке покупатель пришел за прописанным в рецепте лекарством, а фармацевт настойчиво предлагает его аналоги, то это, скорее всего, уловка, на которую не стоит попадаться, рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев. Врач назвал самые бессмысленные медицинские процедуры

"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом", – сказал он.

Если доверять советам фармацевта больше, чем рекомендациям врача, то это может как привести к напрасной трате денег, так и оказаться опасным для здоровья, подчеркнул эксперт.

"Обычный фармацевт в аптеке может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента – брать то, что доктор прописал", – сказал Хухрев.

В качестве исключений он упомянул препараты-дженерики, то есть непосредственные аналоги нужного препарата по химическому составу. Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку в интернете посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. И если по составу и по стране производства все совпало, то можно этот препарат покупать и принимать.

Дженерик – аналог лекарственного препарата, который содержит то же самое действующее вещество и в том же самом количестве, что и оригинал. У него должно быть то же самое международное непатентованное наименование (МНН), что и у "эталонного" препарата. Однако производитель вправе присваивать собственной продукции другое торговое название.

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