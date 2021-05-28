МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал не допустить войну с Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News. В США назвали способ нанести ядерный удар по России из космоса

По его мнению, мир между великими державами в настоящее время находится "на грани". Он призвал обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами и создать условия для предотвращения войны в будущем.

"Сейчас мы находимся на 76-м году мира между Великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжелом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани", — приводит телеканал Fox News слова Милли на церемонии для выпускников академии ВВС США.

Напомним, что ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности Вашингтон назвал Пекин и Москву главными угрозами, причем Китай признан основным потенциальным противником Штатов. В положениях говорилось, что "Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.