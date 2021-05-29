Forbes: российские авиакомпании совершали рейсы в обход Белоруссии
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российские авиаперевозчики выполнили около десяти рейсов в облет Белоруссии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Forbes.
Последнее, ссылаясь на свои источники, написало о том, что "сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины".
Forbes уточнило, что речь идет о рейсах, совершенных 27 мая. При этом не были названы компании и направления.
Эту информацию подтвердил также источник в одной из крупнейших авиакомпаний.
Как сообщает РИА Новости, официальных комментариев от Росавиации и крупнейших авиаперевозчиков пока нет.
Напомним, что на прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В понедельник лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Позднее к ограничениям ЕС присоединилась и Украина.
https://1prime.ru/News/20210529/833790228.html