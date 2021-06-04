МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ подписал соглашения о развитии курортной инфраструктуры, построенной к Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщает РБК.

В ВЭБ.РФ изданию пояснили, что соглашения касаются долгов на 200 миллиардов рублей, всего в портфеле госкорпорации 230 миллиардов рублей олимпийских долгов ВЭБ. Кудрин объяснил решение отказаться от доллара в ФНБ

Соглашения подписаны с компаниями "Курорт плюс" и "Юг-Бизнеспартнер" по реализации проектов "Курорт Красная поляна" (акционер — экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев), развитию тематического парка "Сочи-Парк" и строительству гостиничного комплекса с апартаментами в Сочи. Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и Ткачева.

Кроме того, госкорпорация в пятницу, 4 июня, подписала соглашения с компаниями "Синдика-О" (основной владелец — супруга сенатора и экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова Фатима), "ОлимпПлюс" и "Мостовик Девелопмент" о строительстве апарт-отеля и медицинского центра на территории гостиницы Radisson Collection Paradise Resort and Spa, бассейна в гостинице Bridge Resort, а также по строительству объекта "Спортивный парк "Мыс Адлер".

В госкорпорации уточнили РБК, что соглашения касаются и проекта строительства нового курорта "Долина Васта" вместе с "Интерросом" Владимира Потанина и бизнесменом Сергеем Бачиным, развивающими сейчас "Розу хутор".