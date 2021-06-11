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Казахстан в мае добывал 1,47 миллиона баррелей в сутки
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Казахстан в мае добывал 1,47 миллиона баррелей в сутки при лимите по соглашению ОПЕК+ в 1,463 миллиона баррелей в сутки, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики... ПРАЙМ, 11.06.2021
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НУР-СУЛТАН, 11 июн — ПРАЙМ. Казахстан в мае добывал 1,47 миллиона баррелей в сутки при лимите по соглашению ОПЕК+ в 1,463 миллиона баррелей в сутки, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики.
"По предварительным данным, в мае по Республике Казахстан было добыто 7,3 миллиона тонн нефти. Суточная добыча составила 1,470 миллиона баррелей в сутки нефти. Казахстан планирует соблюдать обязательства по соглашению ОПЕК+", — сообщили в ведомстве.
В Минэнерго напомнили, что обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составляют 1,463 миллиона баррелей в сутки, в июне — 1,469 миллиона баррелей в сутки, 1,475 миллиона баррелей в сутки — в июле.