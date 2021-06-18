МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Существенно подорожавшие стройматериалы можно заменить на более бюджетные, например, металлическую кровлю на битумную гибкую черепицу и ондулин, металлическую арматуру на стеклопластиковую, а каменную вату на стекловату, сообщил РИА Недвижимость директор категории "стройка" компании "Леруа Мерлен" Алексей Шамов. Удорожание стройматериалов может повлиять на цены госконтрактов

Федеральная антимонопольная служба РФ в конце прошлого года заявила о начале расследования роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру. Глава Минстроя Ирек Файзуллин в марте 2021 года сообщал, что рост цен все еще не остановился. Отмечали существенное удорожание строительных материалов и власти Москвы. В частности, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов говорил о превышении коэффициентов, заложенных властями города в расчеты цен для госзакупок.

Шамов отметил, что подорожали практически все группы строительных материалов, но наиболее существенное повышение коснулось металлической кровли, металлопроката (арматуры, металлической трубы), а также тепло- и шумоизоляции.

"Мы видим, что из-за повышения цен на металлическую кровлю клиенты переходят на такие виды кровли, как битумная гибкая черепица и ондулин, где цены выросли не так сильно. Соответственно, это альтернатива сейчас", — сказал он.

Существенное подорожание металлической арматуры сместило спрос в сторону арматуры стеклопластиковой, отметил эксперт "Леруа Мерлен".

"Очень заметны эти процессы в сфере теплоизоляции, где повышение цен сопровождается серьезным дефицитом продукта на рынке. Особенно высок дефицит в изоляции на основе базальта (каменная вата). Аналогом может стать изоляция на основе стекла (стекловата), продажи которой сейчас значительно растут", — подытожил он.

Директор категории "декор" компании "Леруа Мерлен" Олеся Симон в свою очередь отметила, что отделочные материалы демонстрируют не такой сильный рост, как товары для черновых работ. Например, цены в категории "обои" в "Леруа Мерлен" в среднем выросли на 3%, но здесь большая вариативность, что позволяет выбрать товар по кошельку.

Одной из самых сложных для сдерживания цен, по ее словам, оказалась категория "декор потолка", где рост цен превышает 15%, что вызвано критичным подорожанием полистирола.

"Что касается штор, то среднее изменение розничных цен составило +10%, что связано со стоимостью логистики и с ростом цен на хлопок и полиэстер. В качестве альтернативы текстильным шторам можно рассмотреть вариант декорирования окна рулонными шторами. Средняя стоимость такого проекта в 2-2,5 раза ниже, чем при использовании текстиля. При этом отсутствуют дополнительные затраты на карнизы", — подытожила Симон.

Читайте также:

Названы основные причины роста цен на жилье