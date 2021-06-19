МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Richmond, одна из лабораторий Аргентины, заявила, что предприятие произвело 448 625 доз вакцины "Спутник V", пишет РИА Новости.

"Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины "Спутник V", — сказали в Richmond. "Газпром" планирует перевести свои активы из Нидерландов в Россию

Предприятие в текущий момент ожидает от национального регулятора ANMAT и от Института Гамалеи, прокомментировало агентство.

4 июня президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес в режиме видеоконференции утвердили старт запуска производства вакцины "Спутник V" в Аргентине.

8 июня в Аргентину было доставлено активное вещество для производства вакцины.