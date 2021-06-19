2021-06-19T02:45:38+03:00
2021-06-19T02:45:38+03:00
2021-06-19T02:45:38+03:00
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Аргентинская лаборатория произвела почти 450 тысяч доз "Спутника V"
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Richmond, одна из лабораторий Аргентины, заявила, что предприятие произвело 448 625 доз вакцины "Спутник V", пишет РИА Новости. "Мы закончили производство первых 448 625 доз... ПРАЙМ, 19.06.2021
аргентина, коронавирус, лаборатория, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Richmond, одна из лабораторий Аргентины, заявила, что предприятие произвело 448 625 доз вакцины "Спутник V", пишет РИА Новости.
"Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины "Спутник V", — сказали в Richmond.
Предприятие в текущий момент ожидает от национального регулятора ANMAT и от Института Гамалеи, прокомментировало агентство.
4 июня президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес в режиме видеоконференции утвердили старт запуска производства вакцины "Спутник V" в Аргентине.
8 июня в Аргентину было доставлено активное вещество для производства вакцины.