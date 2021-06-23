МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Компьютерные и информационные технологии, экономика и управление, юриспруденция, образование и педагогические науки, математика и механика составили топ-5 приоритетных направлений подготовки у поступающих в российские вузы, следует из результатов исследования компании MAXIMUM Education и портала "Навигатор поступления", имеющимся в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе

Также исследование показало, что 69% опрошенных выпускников определились с направлением подготовки, а 31% признались, что еще не приняли окончательное решение.

"Выяснилось, что самым популярным направлением среди опрошенных выпускников стало "компьютерные и информационные технологии" — приоритетным для себя его называют 15% опрошенных выпускников. В топ-5 направлений также вошли: экономика и управление — 14%, юриспруденция — 7%, образование и педагогические науки — 5%, математика и механика — 4%", — говорится в сообщении.

Исследование проводилось с 18-22 июня с помощью электронной почты, участие в нем приняли более тысячи одиннадцатиклассников со всей России.

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