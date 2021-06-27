МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. В центре имени Гамалеи готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не будут достаточно эффективны против новых штаммов COVID, сообщили РИА Новости.

"Если появится штамм новый, с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, которые связываются с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты", — рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Он пояснил, что после регистрации векторной технологии нужные препараты можно создать в течение недели. Гинцбург подчеркнул, что имеющиеся вакцины помогают против индийского штамма. Мэр Москвы обязал перевести треть сотрудников на удаленку

"Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Штамм "дельта" в последнее время нашли во многих странах и, по мнению индийских врачей, он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии", — пишет агенство.

Особенность нового штамма "дельта плюс" в наличии мутации K417N в спайковом белке. Данная мутация способна снижать эффективность вакцин и антител у переболевших и привившихся пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если бы не было новой мутации коронавируса, столица бы уже вышла из пандемии.

"Мы победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль", — сказал Собянин.

Мэр дополнил, что 60% москвичей либо переболели "уханьским" штаммом, либо привились.

Читайте также:

ВОЗ обсудит введение "ковидного" паспорта для путешествий