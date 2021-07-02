МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Была названа причина крушения грузового самолета Boeing 737 в Тихом океане около Гавайских островов. Об этом сообщил телеканал CNBC. У берегов Тихого океана разбился грузовой Boeing

По предварительной информации, пилоты воздушного судна сделали попытку совершить экстренную посадку на воду из-за серьезной неисправности двигателя. Инцидент произошел у побережья столицы американского штата Гавайи, расположенной в южной части острова Оаху.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что ранее стало известно о крушении грузового самолета Boeing 737 недалеко от побережья Гонолулу. По данным Департамента транспорта штата, крушение Boeing 737 произошло около 1:45 ночи по местному времени (около 14:45 по московскому времени), в 3 километрах от аэропорта Калаэлоа. Американская береговая охрана направила на место происшествия отряд спасателей, а также катер, вертолет и самолет С-130.