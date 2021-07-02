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2021
https://1prime.ru/News/20210702/834099624.html
Стала известна причина крушения грузового Boeing 737 в Тихом океане
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Была названа причина крушения грузового самолета Boeing 737 в Тихом океане около Гавайских островов. Об этом сообщил телеканал CNBC. По предварительной информации, пилоты... ПРАЙМ, 02.07.2021
крушение, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Была названа причина крушения грузового самолета Boeing 737 в Тихом океане около Гавайских островов. Об этом сообщил телеканал CNBC.
По предварительной информации, пилоты воздушного судна сделали попытку совершить экстренную посадку на воду из-за серьезной неисправности двигателя. Инцидент произошел у побережья столицы американского штата Гавайи, расположенной в южной части острова Оаху.
Другие обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что ранее стало известно о крушении грузового самолета Boeing 737 недалеко от побережья Гонолулу. По данным Департамента транспорта штата, крушение Boeing 737 произошло около 1:45 ночи по местному времени (около 14:45 по московскому времени), в 3 километрах от аэропорта Калаэлоа. Американская береговая охрана направила на место происшествия отряд спасателей, а также катер, вертолет и самолет С-130.