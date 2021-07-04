2021-07-04T13:17:44+03:00
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В США назвали слабые места украинской армии
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На пути у осуществления реформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вступлению страны в НАТО есть ряд проблем. Об этом сообщает RT, который ознакомился с отчётом о состоянии... ПРАЙМ, 04.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. На пути у осуществления реформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вступлению страны в НАТО есть ряд проблем. Об этом сообщает RT, который ознакомился с отчётом о состоянии украинских вооружённых сил, подготовленным в исследовательской службе конгресса США.
По мнению аналитиков, украинская армия долгие годы была ослаблена из-за недостаточного финансирования и халатного отношения чиновников. Ситуация начала исправляться только после 2014 года, в том числе при помощи Североатлантического альянса и Вашингтона.
В данный момент Киев принимает политические меры по борьбе с коррупцией и повышает профессионализм ВСУ. Однако, как считают американские аналитики, проведение реформ тормозит "советское наследие Украины", то есть устаревшая техника, а также так называемая "потенциальная угроза" со стороны России.
В Вашингтоне намерены изучить военные возможности Украины, чтобы "определить вектор решений по оказанию поддержки в вопросах защиты территориальной целостности страны и ее стремлений к итоговому вступлению в НАТО".