МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. На пути у осуществления реформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вступлению страны в НАТО есть ряд проблем. Об этом сообщает RT, который ознакомился с отчётом о состоянии украинских вооружённых сил, подготовленным в исследовательской службе конгресса США. Украине предрекают серьезные проблемы с газом этой зимой

По мнению аналитиков, украинская армия долгие годы была ослаблена из-за недостаточного финансирования и халатного отношения чиновников. Ситуация начала исправляться только после 2014 года, в том числе при помощи Североатлантического альянса и Вашингтона.

В данный момент Киев принимает политические меры по борьбе с коррупцией и повышает профессионализм ВСУ. Однако, как считают американские аналитики, проведение реформ тормозит "советское наследие Украины", то есть устаревшая техника, а также так называемая "потенциальная угроза" со стороны России.

В Вашингтоне намерены изучить военные возможности Украины, чтобы "определить вектор решений по оказанию поддержки в вопросах защиты территориальной целостности страны и ее стремлений к итоговому вступлению в НАТО".