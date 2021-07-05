ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил "Лаборатории Касперского" принять участие в разработке проекта по внедрению систем кибериммунитета в российской промышленности.

В понедельник глава правительства в Екатеринбурге посетил международную выставку "Иннопром 2021", где в том числе ознакомился с разработками "Лаборатории Касперского" — киберимунным шлюзом данных.

Специалисты "Лаборатории Касперского" создали способ разрабатывать IТ-системы с "врожденной" защитой от кибератак — кибериммунитетом. Глава компании Евгений Касперский рассказал премьеру, что лаборатория рекомендует создаваемым предприятиям в самом начале устанавливать иммунную защиту от атак, но и уже работающим предприятиям предлагает системы безопасности.

"Осенью этого года будем показывать, я называю это не телефон, а коммуникатор. Для того, чтоб можно было имунно управлять всеми объектами", — рассказал Касперский, заметив, что телефон будет полностью на операционной системе "Лаборатории Касперского".

Мишустин отметил, что вопрос промышленной безопасности — это очень важное направление. "Мы пытаемся по производству микроэлектроники занимать соответствующие ниши, которые есть в России", — заметил Мишустин. И очень важно, подчеркнул премьер, чтоб все было соответствующим образом сертифицировано и весь технологический процесс гарантированно защищен от всех внешних взломов. Россия вошла в пятерку по индексу кибербезопасности, сообщил Чернышенко

"Это всем очень важно. И, конечно же, я уверен, что "Лаборатория Касперского" может быть одним из лидеров в этом направлении. Мы вчера подробно об этом говорили", — сказал премьер.

Обращаясь к Касперскому Мишустин попросил его принять участие в разработке большого проекта, чтоб "эту философию донести до производителей как аппаратного так и программного обеспечения, в том числе для российской промышленности".