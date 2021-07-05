МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Аккредитованные туристические маршруты к 2024 году будут созданы во всех регионах России, заявил в ходе пресс-конференции, посвященной старту всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов "Открой свою Россию", вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"До 2024 года мы планируем, что будут аккредитованы и оборудованы за счет грантов туристические маршруты во всех регионах страны", — сказал Чернышенко.

Кроме того, по его словам, до 2030 года в России планируется построить 600 туристических инфраструктурных объектов, в том числе 300 гостиниц и санаториев. Отдельное внимание будет уделено подготовке квалифицированного персонала. При этом заместитель председателя правительства подчеркнул, что власти РФ не планируют препятствовать или искусственно сокращать объем российских туристов выезжающих заграницу.

"Не только в 2019 году, но и на протяжении последних 20 лет россияне выезжали и инвестировали в развитие и создание инфраструктуры не нашей страны. Так, почему-то повелось", — сказал вице-премьер. Россия с 12 июля разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов

"Наша цель — создать конкурентное предложение для отдыха, по сравнению с мировыми курортами, у которых планка очень высоко стоит, и дать возможность людям выбрать: отдохнуть за рубежом или дома…. Мы планируем, что за существенную часть этого пирога, который вывозится за рубеж, сможем побороться уже через год-полтора", — добавил он.

По словам Чернышенко, Крымский полуостров и Краснодарский край смогут быстро развернуть мощности под тот спрос, который будет им поставлен. "По итогам Питерского экономического форума, инвесторы готовы вложить в курорты Кубани почти 100 миллиардов рублей. И это только начало", — сказал он.