МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в мае поднялся на 4,4% к апрелю после снижения на 3,1% по сравнению с мартом, считают опрошенные порталом DailyFx аналитики.

Данные будут опубликованы в релизе европейского статистического агентства Евростат во вторник, 6 июля, в 12.00 мск.

В это же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в июле сократился до 75,2 пункта против значения июня в 79,8 пункта.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) разместит данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Эксперты полагают, что показатель в июне уменьшился до 63,5% с 64% в мае.