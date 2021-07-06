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https://1prime.ru/News/20210706/834119383.html
Аналитики ожидают роста розничных продаж в еврозоне
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Объем розничных продаж в еврозоне в мае поднялся на 4,4% к апрелю после снижения на 3,1% по сравнению с мартом, считают опрошенные порталом DailyFx аналитики. Данные будут... ПРАЙМ, 06.07.2021
еврозона, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в мае поднялся на 4,4% к апрелю после снижения на 3,1% по сравнению с мартом, считают опрошенные порталом DailyFx аналитики.
Данные будут опубликованы в релизе европейского статистического агентства Евростат во вторник, 6 июля, в 12.00 мск.
В это же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в июле сократился до 75,2 пункта против значения июня в 79,8 пункта.
В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) разместит данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Эксперты полагают, что показатель в июне уменьшился до 63,5% с 64% в мае.