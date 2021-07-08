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Стало известно, что было в контейнере загоревшегося в порту Дубая судна
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава пресс-службы правительства Дубая заявил, что в одном из контейнеров судна, загоревшегося в порту Джебель-Али, были легковоспламеняющиеся материалы... ПРАЙМ, 08.07.2021
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава пресс-службы правительства Дубая заявил, что в одном из контейнеров судна, загоревшегося в порту Джебель-Али, были легковоспламеняющиеся материалы.
"В одном из контейнеров были легковоспламеняющиеся материалы", — отметил он в интервью телеканалу Al-Arabiya.
Он также добавил, что экипаж загоревшегося судна был своевременно эвакуирован.
Напомним, что в среду вечером на корабле в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров возник пожар. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, пожар удалось взять под контроль.