МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава пресс-службы правительства Дубая заявил, что в одном из контейнеров судна, загоревшегося в порту Джебель-Али, были легковоспламеняющиеся материалы. Сильный взрыв прогремел в порту Дубая

"В одном из контейнеров были легковоспламеняющиеся материалы", — отметил он в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Он также добавил, что экипаж загоревшегося судна был своевременно эвакуирован.

Напомним, что в среду вечером на корабле в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров возник пожар. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, пожар удалось взять под контроль.