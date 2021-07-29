МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг символически снижается к доллару и больше – к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на рынке форекс после мягких решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных Московской биржи. Аналитик заявил, что санкции США уже не "всесильны"

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышался на 1 копейку – до 73,49 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 87,12 рубля.

Евро на форексе сейчас торгуется на уровне 1,1854 доллара против 1,1813 доллара до решений ФРС.

В среду ФРС США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор планирует продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Наконец, ФРС США объявила о запуске с 29 июля операций овернайт РЕПО (по предоставлению ликвидности) на сумму 500 миллиардов долларов с минимальной ставкой 0,25% годовых.

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