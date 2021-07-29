Рубль снижается к доллару и отыгрывает укрепление евро на рынке форекс
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг символически снижается к доллару и больше – к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на рынке форекс после мягких решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышался на 1 копейку – до 73,49 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 87,12 рубля.
Евро на форексе сейчас торгуется на уровне 1,1854 доллара против 1,1813 доллара до решений ФРС.
В среду ФРС США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор планирует продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Наконец, ФРС США объявила о запуске с 29 июля операций овернайт РЕПО (по предоставлению ликвидности) на сумму 500 миллиардов долларов с минимальной ставкой 0,25% годовых.
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