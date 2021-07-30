События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 августа
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CAD
|Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль)
|63,2
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль)
|51,3
|51
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|4,2%
|2%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|60,4
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|62,2
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|58,1
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|65,6
|65,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|63,4
|62,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|63,9
|64,2
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|63,1
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль)
|49,9
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
|60,6
|60,5
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июль)
|49,2
|15:00
|RUB
|ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2021
|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 2кв/1П2021
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для участия в ВОСА (27.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 07.09.2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (выборы председателя СД)
https://1prime.ru/News/20210730/834343785.html