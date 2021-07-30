МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CAD Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто    
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль) 63,2  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль) 51,3 51
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 4,2% 2%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 60,4  
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 62,2  
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 58,1  
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 65,6 65,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 63,4 62,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 63,9 64,2
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 63,1  
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль) 49,9  
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) 60,6 60,5
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июль) 49,2  
15:00 RUB ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике    
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2021    
  RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 2кв/1П2021    
  RUB НЛМК — закрытие реестра для участия в ВОСА (27.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 07.09.2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (выборы председателя СД)    