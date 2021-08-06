МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В попытке установить происхождение COVID cпецслужбы США занимаются изучением большого массива генетических данных о вирусах, которые изучали в лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID

Согласно его сведениям, "гигантский каталог" информации содержит в том числе "генетические схемы, взятые из образцов вируса", которые изучались в лаборатории в китайском Ухане, где в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Отмечается, что пока сложно сказать, когда и каким образом спецслужбы получили доступ к данной информации, однако устройства, участвующие в создании и обработке такого рода генетических данных, "обычно подключены к внешним облачным серверам". Это, как указывает CNN, "оставляет открытой вероятность, что они были взломаны".

Преобразование большого объема необработанных данных в "полезную информацию" связано с рядом трудностей, в том числе в вопросе достаточной компьютерной мощности. Согласно телеканалу, спецслужбы США полагаются на суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики.

Помимо этого, занимает время и поиск подходящих ученых: необходимы благонадежные специалисты, не просто способные интерпретировать данные генетического секвенирования, но и обладающие знаниями в области китайского языка.