МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Власти США захотели пускать в страну только вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Разведка США исследует генетические данные о вирусах лаборатории Уханя

Отмечается, что администрация разрабатывает меры, которые будут обязывать всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными.

Меры должны вступить в силу одновременно со снятием ограничений на въезд из ряда стран. По словам источника, будет выработан поэтапный план их реализации.