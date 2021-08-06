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В США будут пускать только вакцинированных от COVID иностранцев
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Власти США захотели пускать в страну только вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Отмечается, что... ПРАЙМ, 06.08.2021
вакцинация, covid, сша, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Власти США захотели пускать в страну только вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Отмечается, что администрация разрабатывает меры, которые будут обязывать всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными.
Меры должны вступить в силу одновременно со снятием ограничений на въезд из ряда стран. По словам источника, будет выработан поэтапный план их реализации.