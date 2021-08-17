МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах на территории Украины снизились на 30% по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию компании "Укртрансгаз". Украина рассчитывает на крупный транш от МВФ

По состоянию на конец прошлой недели в ее подземных хранилищах было 17,6 миллиарда кубометров газа. Это примерно 57% от всего возможного объема, который способны вместить в себя данные хранилища на территории страны.

Отмечается, что данный показатель на треть ниже прошлогоднего: к середине августа прошлого года украинские подземные газовые хранилища были заполнены на 77,1%, вещая 23,8 миллиарда кубометров "голубого топлива".