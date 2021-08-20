МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. Об этом сообщают источники The Wall Street Journal.

Автор Майкла Гордона считает, что эта позиция продиктована стремлением Кремля сохранить свои позиции в центральноазиатских странах. Она ограничила возможности США по использованию беспилотников в регионе. Байден назвал хаос при уходе из Афганистана неизбежным

"Эта проблема усугубилась из-за краха афганского правительства и вооруженных сил", — пишет он в своей статье.

Издание отмечает, что теперь американцам придется пользоваться базами в Катаре и кораблями, размещенными в Персидском заливе, что значительно увеличивает расходы на операции.

Источники утверждают, что Путин особо обратил внимание американского коллеги на недопустимость присутствия солдат в Средней Азии.

Ранее США использовали базы в Узбекистане и Киргизии, однако покинули их в 2005 и 2014 году соответственно.