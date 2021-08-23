"Известия": в системе быстрых платежей можно вернуть деньги только по доброй воле банка
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Центральный банк создал новый сервис в системе быстрых платежей (СБП) для возврата денег плательщика. Об этом "Известиям" рассказали в регуляторе.
Такой диспутный механизм стал аналогом чарджбэка. До этого он применялся банками для возврата ошибочного или мошеннического перевода.
В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили, что программой чарджбэка уже могут пользоваться 130 кредитных учреждений.
Сервис позволяет ограничить разбирательство по денежному переводу 15 календарными днями, прокомментировали в крупном российском банке.
"В отличие от механизма по операциям с банковскими картами возмещение будет осуществляться не в обязательном порядке, а по доброй воле финансовых организаций", — сообщило издание со ссылкой на участников рынка.
"Пока ответ на обращение банка, клиент которого предъявил претензию относительно перевода, необязательный, поэтому это только шаг в сторону полноценного диспутного процесса в СБП", — объяснила руководитель группы по борьбе с мошенническими операциями и претензионной работе Райффайзенбанка Марина Кодрян.
https://1prime.ru/News/20210823/834506265.html