МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Центральный банк создал новый сервис в системе быстрых платежей (СБП) для возврата денег плательщика. Об этом "Известиям" рассказали в регуляторе.

Такой диспутный механизм стал аналогом чарджбэка. До этого он применялся банками для возврата ошибочного или мошеннического перевода.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили, что программой чарджбэка уже могут пользоваться 130 кредитных учреждений.

Сервис позволяет ограничить разбирательство по денежному переводу 15 календарными днями, прокомментировали в крупном российском банке.

"В отличие от механизма по операциям с банковскими картами возмещение будет осуществляться не в обязательном порядке, а по доброй воле финансовых организаций", — сообщило издание со ссылкой на участников рынка.

"Пока ответ на обращение банка, клиент которого предъявил претензию относительно перевода, необязательный, поэтому это только шаг в сторону полноценного диспутного процесса в СБП", — объяснила руководитель группы по борьбе с мошенническими операциями и претензионной работе Райффайзенбанка Марина Кодрян.