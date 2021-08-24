МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Американская компания Facebook тестирует возможность добавления видео- и аудиозвонков в основное приложение социальной сети, передает агентство Блумберг. Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

Ранее такие функции были доступны в принадлежащем компании сервисе Messenger.

Отмечается, что некоторые пользователи, в том числе в США, в рамках тестирования функций могут воспользоваться аудио- и видеозвонками в основном приложении уже с понедельника. Целью переноса этих функций в приложение является намерение снизить переключения пользователей между основным приложением Facebook и сервисом Messenger.

Соцсеть Facebook была основана Марком Цукербергом, тогда еще 19-летним американским студентом, в феврале 2004 года. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.