МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В ряде российских вузов, в том числе ведущих, сообщили о недоборе нужного количества студентов и объявили дополнительный набор на фоне отмены второй волны зачисления. Об этом сообщил "Коммерсант". Минфин объявил о новых мерах по повышению финансовой грамотности

Уточняется, что о дополнительном наборе на поступление на платной основе объявили несколько факультетов Московского государственного университета (МГУ), в том числе журфак, факультет психологии, философии, юридический и географический.

Кроме того, Иркутский и Севастопольский государственные университеты объявили дополнительный набор на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат. В свою очередь, в Воронежском государственном техническом университете рассказали, что дополнительные бюджетные места пользуются чрезвычайным спросом. Так, на одну из специальностей конкурс составляет 27 человек на место.

Сообщается, что дополнительное зачисление будет происходить в МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ, некоторые из них готовы взять будущих первокурсников и на бюджетные места. К такой ситуации привели новые правила приема, предположил сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин.

"Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то", — отметил он.