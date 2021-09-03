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Осенью Россия достигнет коллективного иммунитета от COVID-19
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Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от коронавируса осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Новость дополняется. ПРАЙМ, 03.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Предполагается, что Россия достигнет коллективного иммунитета от коронавируса осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Новость дополняется.