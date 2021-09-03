МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 18 856, до 6 975 174, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 856 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1336 (7,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 975 174 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,27%. Инфекционист предупредил россиян о новом пике заболеваемости COVID

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437) и Подмосковье (681), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 1633, 2. Санкт-Петербург — 1437, 3. Московская область 681", — говорится в сообщении.

Также за сутки в России выписаны 18 690 человек после COVID-19, за все время — 6 236 738, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 690 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 236 738", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 1556, Санкт-Петербурге — 1403, Подмосковье — 1171.

За последние сутки в России подтверждены 799 смертей с COVID-19, за все время — 185 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 799 смертей… За весь период по России умерло 185 611 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве подтверждены 50 смертей, Санкт-Петербурге — 38, Краснодарском крае — 34.