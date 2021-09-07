Из-за запрета Белоруссии российские кондитеры потеряли миллионы долларов
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российские кондитеры добились отмены ограничений на продажу в Белоруссии конфет, которые содержат сорбитовый сироп, пишет РБК.
Такая продукция российских производителей изымалась из оборота, если на ней не было предупреждения, что чрезмерное употребление может вызвать расстройство желудка.
С проблемой реализации своих конфет на территории Белоруссии российские кондитеры столкнулись в октябре 2020 года, рассказали изданию в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности ("Асконд").
Власти Белоруссии потребовали наносить на конфеты с сорбитовым сиропом специальную маркировку, на которой должно быть указано содержание подсластителя. Также должна быть нанесена надпись "при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие". Сладкое без такой маркировки в Белоруссии изымалось из продажи.
Под запретом оказалась продукция одного из крупнейших производителей мармелада "Русский кондитер" и других крупнейших предприятий:
- Азовской кондитерской фабрики (конфеты Toffee, козинаки, щербеты и т.п.),
- кондитерской фабрики "Белогорье" (вафли и печенье),
- АККОНД (суфле "Птица дивная").
Только в конце августа российские кондитеры смогли добиться полного восстановления поставок в Белоруссию конфет с сорбитовым сиропом, констатирует "Асконд".
Белоруссия — второй после Казахстана покупатель произведенных в России кондитерских изделий.
Около трети кондитерский изделий, которые Россия ввозит в Белоруссию, содержат сорбитовый сироп. В прошлом 2020 году в Белоруссию было поставлено около 105,5 тысячи тонн кондитерской продукции на $200 миллионов. Их них примерно 35% содержало сорбитовый сироп в качестве влагоудерживающего агента.
https://1prime.ru/News/20210907/834619044.html