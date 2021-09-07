МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российские кондитеры добились отмены ограничений на продажу в Белоруссии конфет, которые содержат сорбитовый сироп, пишет РБК. Экономисты спрогнозировали пятое подряд повышение ключевой ставки

Такая продукция российских производителей изымалась из оборота, если на ней не было предупреждения, что чрезмерное употребление может вызвать расстройство желудка.

С проблемой реализации своих конфет на территории Белоруссии российские кондитеры столкнулись в октябре 2020 года, рассказали изданию в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности ("Асконд").

Власти Белоруссии потребовали наносить на конфеты с сорбитовым сиропом специальную маркировку, на которой должно быть указано содержание подсластителя. Также должна быть нанесена надпись "при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие". Сладкое без такой маркировки в Белоруссии изымалось из продажи.

Под запретом оказалась продукция одного из крупнейших производителей мармелада "Русский кондитер" и других крупнейших предприятий:

Азовской кондитерской фабрики (конфеты Toffee, козинаки, щербеты и т.п.),

кондитерской фабрики "Белогорье" (вафли и печенье),

АККОНД (суфле "Птица дивная").



Только в конце августа российские кондитеры смогли добиться полного восстановления поставок в Белоруссию конфет с сорбитовым сиропом, констатирует "Асконд".

Белоруссия — второй после Казахстана покупатель произведенных в России кондитерских изделий.

Около трети кондитерский изделий, которые Россия ввозит в Белоруссию, содержат сорбитовый сироп. В прошлом 2020 году в Белоруссию было поставлено около 105,5 тысячи тонн кондитерской продукции на $200 миллионов. Их них примерно 35% содержало сорбитовый сироп в качестве влагоудерживающего агента.