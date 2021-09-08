МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Число случаев заражения COVID-19 в России за последние сутки выросло на 18 024, до 7 065 904 с начала пандемии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 024 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 367 (7,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. Назван самый опасный симптом COVID-19

За время пандемии в стране зарегистрировано 7 065 904 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,26%.

За сутки в России выписаны 18 262 человека после COVID-19, за все время — 6 320 512, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 262 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 320 512", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 1513, Санкт-Петербурге — 963, Подмосковье — 809.

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве и составляет 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,08%, Республика Алтай — 0,12%, Республика Бурятия — 0,14%", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье — соответственно 1 430, 1 269 и 673 случая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение (показателей суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Санкт-Петербург — 1 430, Москва — 1 269, Московская область — 673", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай и Магаданской области — по 25, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах — 12 и 10 случаев соответственно.

За сутки в РФ подтверждены 797 смертей с COVID-19, за все время — 189 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 797 смертей… За весь период по России умерло 189 582 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 48, Санкт-Петербурге — 37, Свердловской области — 35.