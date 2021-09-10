МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В Кремле с сожалением относятся к высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украина продолжит бороться против "Северного потока - 2"

"С сожалением", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к высказываниям Зеленского о возможности войны с Россией.

Ранее в ходе форума YES Brainstorming в Киеве Зеленский заявил, что считает возможной вероятность полномасштабной войны с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.