МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ.  Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в России выросло на 18 891, до 7 121 516, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 891 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 425 (7,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 121 516 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,27%.

За сутки в России выписаны 17 888 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 375 160, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 888 человек… За весь период выписаны по выздоровлении по России — 6 375 160", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 1317 пациентов, в Санкт-Петербурге — 1255, в Подмосковье — 697.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1940, Санкт-Петербурге — 1629 и Подмосковье — 645, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 1940, 2. Санкт-Петербург — 1629, 3. Московская область — 645", — говорится в сообщении.

Меньше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Магаданской области — 23, Чукотском АО — 16 и Ненецком АО — 12.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,12%, в Бурятии и Алтае — 0,14%, в Подмосковье — 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Помимо этого, за последние сутки в России скончались 796 пациентов с COVID-19, за все время — 191 961, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 796 смертей… За весь период по России умерло 191 961 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 46 человек, в Санкт-Петербурге — 39, в Свердловской области — 36.