МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики после выхода статданных по КНР, свидетельствуют данные торгов. The Sunday Telegraph: ЦБ Китая скупает акции британского бизнеса

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,31%, до 3673,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 2491,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,89%, до 25275,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,36%, до 3160,15 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,47%, до 30525,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,19%, до 7422,9 пункта.

Так, промышленное производство в Китае в августе выросло на 5,3% в годовом выражении вместо ожидавшихся 5,8%. Объем розничных продаж за август также оказался хуже прогнозов — показатель увеличился на 2,5% при ожидаемом росте на 7%.

"Экономические данные Китая в августе оказались еще более слабыми, чем в июле", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики TD Securities. Эксперты добавили, что эти данные, вероятно, подстегнут новые ожидания скорого сокращения программы RRR и даже снижения базовой ставки по займам до конца года.