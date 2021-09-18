МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украине уже сейчас необходимо перестроить газотранспортную систему на тот случай, если российский концерн прекратит транзит через страну и Киеву придется покупать топливо из Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Украины Елены Зеркаль в статье для "Европейской правды". На Украине обвинили Россию в создании "искусственного дефицита" газа

Чиновница высказала недовольство поведением Германии, так как в Берлине якобы игнорируют "угрозу".

Замминистра охарактеризовала ситуацию с газом как "очень серьезную", но при этом заявила, что у Украины есть выход.

"Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита", — сказала она.

Для этого, по мнению Зеркаль, нужно обеспечить на время отопительного сезона достаточный объем газа в хранилищах, а также включить Украину в "группу риска" вместе с Германией, Польшей и Словакией.

"Группы риска" — это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа", — пояснила она.

Зеркаль утверждает, что включение Украины в этот механизм уравняет ее в статусе с Германией, что должно защитить Киев. На Украине пока не боятся прекращения транзита газа в Европу

Помимо этого, чиновница призвала объединиться с другими странами, чтобы доказать, что "Газпром" якобы злоупотребляет монополией на поставки газа и лишить его этой возможности. "И здесь важно… заставить "Северный поток-2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС", — пояснила она.

Зеркаль добавила, что для сохранения транзита газа через Украину, необходимо, чтобы все трубопроводы из России в Европу соответствовали третьему энергопакету ЕС. По ее словам, это позволит включиться в конкуренцию разным поставщикам и трейдерам.

"Эта битва продолжается, и общая победа возможна", — резюмировала она.